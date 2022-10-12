Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor ile ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, grubundaki dördüncü maçta Güney Kıbrıs ekibi ile karşı karşıya geliyor. Avrupa'da haftanın en dikkat çeken maçları arasında gösterilen AEK Larnaca Fenerbahçe karşılaşması ile ilgili tüm bilgileri bir araya getirdik...