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Af çıkacak mı? 120 bin mahkuma af geliyor mu? Son gelişmeler

Binlerce mahkum ve mahkum yakınlarını ilgilendiren af haberlerine bir yenisi daha eklendi. Habertürk Yazarı Yasemin Güneri, konuyla ilgili olarak son gelişmeleri derledik. İşte, 120 bin mahkuma af geliyor mu sorusuna dair son ayrıntılar...

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  • Af çıkacak mı, 2023'te tahliye olacak mı? 120 bin mahkuma af geliyor mu?

    Son günlerin hakkında en çok arama yapılan konularından biri olan infaz düzenlemesine ilişkin sıcak gelişmeler yaşanıyor. Konuyla ilgili olarak Habertürk Yazarı Yasemin Güneri, son gelişmeleri paylaştı. İşte, detaylar...
  • Af çıkacak mı, 2023'te tahliye olacak mı? 120 bin mahkuma af geliyor mu?

    AF ÇIKACAK MI? AF MI ÇIKIYOR? 

    Söz konusu düzenleme esası itibariyle genel affı ifade etmiyor. Pandemi nedeniyle açık cezaevlerindeki yaklaşık 120 bin mahkum izne gönderildi. izin süresi pandemiden sonra da 31 Temmuz 2023'e kadar uzatıldı. Söz konusu infaz iyileştirmesi hayata geçerse izne çıkarılan mahkumlar bir defalığına mahsus olarak erkenden tahliye edilecekler. Böylelikle izindeki yaklaşık 120 bin mahkum kısmi bir aftan yararlanmış olacaklar.
  • Af çıkacak mı, 2023'te tahliye olacak mı? 120 bin mahkuma af geliyor mu?

    İşte Habertürk Yazarı Yasemin Güneri'nin söz konusu infaz düzenlemesiyle ilgili derlediği satırbaşları:

    Açık cezaevlerinde kalan yaklaşık 120 bin mahkum Covid-19 süresince izne gönderildi. İzin süresi bittiğinde yeniden izinler uzatıldı. En son kabine toplantısında alınan kararla açık cezaevlerinde kalan mahkumların izin süresi 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatılmıştı.
  • Af çıkacak mı, 2023'te tahliye olacak mı? 120 bin mahkuma af geliyor mu?

    Üç yılı aşkın bir zamandır açık cezaevinde kalan mahkumların izinde olmasını göz önünde bulunduran yetkililer, bir defaya mahsus “infaz iyileştirmesi” yapılmasını masaya yatırdı.
  • Af çıkacak mı, 2023'te tahliye olacak mı? 120 bin mahkuma af geliyor mu?

    Şu anda izinde olan 120 bin mahkumu tekrar cezaevine almak sorun olacak.

    Açık cezaevinden izne giden mahkumların büyük bir bölümü yeniden işini ve düzenini kurdu. Açık cezaevine yeniden dönüp ceza çekmek, kendi isteği dışında izne gönderilenlerin kurulu düzenini bozacak. İzne gitmeyi de kendisi talep etmediği için ve zorunluluktan gittiği için yeniden cezaevine dönmek istemeyen mahkumların “firar” etmesine neden olacak.
  • Af çıkacak mı, 2023'te tahliye olacak mı? 120 bin mahkuma af geliyor mu?

    İzin süresinin dolmasının ardından 120 bin mahkumun yarısından fazlasının cezaevine dönmeyeceği düşünüldüğü için “infaz iyileştirilmesi” sesli olarak dillendirilmeye başlandı. Yapılacak yasal bir değişiklikle “infaz iyileştirmesi” yapılarak açık cezaevlerinden izne gönderilen mahkumların, izne gönderildiği süre içerisinde yeniden suç işlememiş olması şartıyla affedilmesi sağlanabilecek.

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