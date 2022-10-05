Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Af çıkacak mı? Genel af yasası Meclis'e gelecek mi? İşte kulislerde konuşulan ihtimaller

Af çıkacak mı? Meclis'in yeni yasama yılının başlamasıyla gündeme gelecek yasa teklifleri merak ediliyor. Kulislerde ise olası bir af düzenlemesinin Meclis gündemine gelip gelmeyeceği tartışılıyor. Peki, af gelecek mi? Genel af düzenlemesiyle ilgili bir yasa teklifi Meclis'e sunulacak mı? İşte detaylar...

ABONE OL
  • Af çıkacak mı? Genel af yasası Meclis'e gelecek mi? Muharrem Sarıkaya olası senaryoları değerlendirdi

    Af çıkacak mı? Genel af düzenlemesini içeremn bir düzenleme Meclis'e gelecek mi? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "“Af konusunda titizlikle yönetilmiş bir düzenlemeyi iktidar ile konuşmaya hazırız” sözleri sonrası Ankara kulisleri hareketlendi. Peki, af çıkacak mı? İşte Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın olası genel af düzenlemesiyle ilgili derlediği senaryolar...

     
  • Af çıkacak mı? Genel af yasası Meclis'e gelecek mi? Muharrem Sarıkaya olası senaryoları değerlendirdi

    YIL BAŞINDAN ÖNCE MECLİS'E GELEBİLİR!

    Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya olası af düzenlemesiyle ilgili detaylara yer verdiği yazı şu şekilde:

    TBMM’de kural hiç değişmez… Sandalye sayısının ne olduğuna bakmaksızın bir Genel Başkan şu üç konudan birine yönelik bir cümle söylemişse, bilin ki eninde sonunda o konu yasa haline dönüşür:

    Af, tezkere, zam…

    Hatta bırakın Genel Başkanı, söyleyen etkin siyasi kimlik veya milletvekiliyse de eninde sonunda yasalaşır…

    Bunu anlamak için çok değil, iki yıl gerçekleşen infaz düzenlemesini anımsayın…

    Veya daha eskiye gidip, “Rahşan (Ecevit) Affı” olarak tarihe geçen af düzenlemesini anımsayın…

    Bu kez de kural değişmeyecek…

    Hatta tarih de vereyim, yılbaşının öncesinde de olabilir…

     

     

     
  • Af çıkacak mı? Genel af yasası Meclis'e gelecek mi? Muharrem Sarıkaya olası senaryoları değerlendirdi

    En kötü ihtimalle bütçe görüşmeleri sonrasına kadar gerçekleşir…

    Çünkü cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayısı 320 bine dayandı; yatıracak yer kalmadı…

    Partiler de seçim öncesi siyasi zemin kazanmak istiyor

     
  • Af çıkacak mı? Genel af yasası Meclis'e gelecek mi? Muharrem Sarıkaya olası senaryoları değerlendirdi

    TALEPLER BAŞLADI

    Örneğin iki kez ertelenip, TBMM tatile girerken yeni bir öteleme yapılmadığı için 1 Temmuz tarihinden itibaren yürürlüğe konulan, 80 bini aşkın kişinin hapse girmesiyle sonuçlanan çek suçlularına ilişkin talep de bunların başında geliyor.

    Çek suçluları ve yakınları bir süredir parti gruplarının kapısını aşındırıyor.

    Talepleri, ekonomik olan suçlarına ekonomik ceza verilmesi…

    Siyasetin af konusundaki hazırlığına gelirsem…

    TBMM son döneminin, son yasama yılına başlarken sürpriz CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan geldi.

    Sosyal medya hesabı üzerinden çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu, “Af konusunda titizlikle yönetilmiş bir düzenlemeyi iktidar ile konuşmaya hazırız” dedi.

     

     
  • Af çıkacak mı? Genel af yasası Meclis'e gelecek mi? Muharrem Sarıkaya olası senaryoları değerlendirdi

    Affın kapsamını da “sadece belli başlı suçları kapsayacak; terör, taciz, tecavüz ve benzeri suçlar kapsam dışı kalacak, kader mahkumlarına yönelik olacaktır” diye sıraladı.

     

    Ancak hemen belirteyim ki CHP Grubunun elinde de bir hazırlık yok, iktidar tarafından gelirse şartlı destek vermeye hazır olduğunu söylüyorlar.

     

    İktidar buna hazır mı derseniz, şu aşamada herhangi bir çalışmalarının bulunmadığını AK Parti Grup başkanvekilleri dün katıldıkları yayınlarda dile getirdi.

     

     
  • Af çıkacak mı? Genel af yasası Meclis'e gelecek mi? Muharrem Sarıkaya olası senaryoları değerlendirdi

    İNFAZIN UYGULAMA HATASINA YÖNELİK

    MHP açısından da durum farklı değil…

    Geçmişte çıkan infaz düzenlemesinin de mimarları arasında yer alan hukuk işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, dün TBMM kulisinde sohbet ederken hazırlıklarının olmadığını söyledi.

     

    Sadece hükümlünün infaz süresine yönelik hesaplanmasında bazı ilçe savcılarının geçmiş kanunlardan kaynaklı hatalarının olduğunu, Adalet Bakanı ile konuşup benzer hataları gidermek için çalıştıklarını, bunun da bir kanun düzenlemesini içermediğini belirtti.

     

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.