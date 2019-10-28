Af yasası ne zaman çıkacak? Af yasası ne oldu? soruları mahkum ve mahkum yakınları tarafından büyük merak konusu oldu. Meclisin gündeminde yer alan af yasası için müjdeli haber bekleniyor. Yargı reformu içerisinde de ceza infaz kanunu ile ilgili değişikliğin olma beklentisi ise Ankara kulislerinde yüksek sesle dile getiriliyor. Son olarak Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, af yasasının içerisinde yer alması beklenen 2'nci yargı paketinin ne zaman çıkacağıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Af yasası son dakika meclis 2019...

AF YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK? MECLİS 2019

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, af yasasının içerisinde yer alması beklenen 2'nci yargı paketinin ne zaman çıkacağıyla ilgili ise şu açıklamayı yaptı.

Pakette düşünce ve ifade özgürlüğünü güçlendiren, ifade özgürlüğünü daha da teminat altına alan düzenlemeler bulunduğunu belirten Gül, değişiklikle kadın ve çocuklara yönelik istismar ve şiddet konularında mağdur haklarının daha da genişletildiğini söyledi.

En iyi reformun en iyi uygulamayla sağlanacağını vurgulayan Gül, 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek seri ve basit yargılamaya ilişkin düzenlemeyle, mahkemelerde daha hızlı ve makul kararların alınmasına dair usul getirileceğine değindi.

"Vatandaşlarımızın yargıya güvenini artırıcı, 'yapanın yanına kar kalıyor' algısını ortadan kaldıracak çalışmalar devam edecek." diyen Gül, 2 ve 3'üncü paketlerde de reform belgesindeki hususların bulunacağını dile getirdi.

Birinci paketin ceza yargılamasıyla ilgili olduğunu, ikinci pakette de hukuk muhakemesiyle ilgili düzenlemeler bulunacağını aktaran Gül, bu düzenlemelerin de Meclisin takdiriyle hayata geçeceğine inandıklarını bildirdi.

İkinci pakete ilişkin takvimin belli olup olmadığının sorulması üzerine Gül, tarihin Meclisin gündemi ve yoğunluğuna bağlı olarak netleşeceğini kaydetti.

UTUKLULUK SÜRESİ 1 YILI GEÇEMEYECEK

24 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşan birinci yargı paketinde tutukluluk süre ile ilgili madde dikkat çekiyor. Maddeye göre, soruşturma evresinde tutukluluk süresi, ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işler bakımından 6 ayı, ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde ise 1 yılı geçemeyecek.

Ancak Türk Ceza Kanunu'nun 2. kitap 4. kısmında yer alan "Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar ve devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk; Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ve toplu işlenen suçlar" bakımından bu süre en çok 1 yıl 6 ay olacak, gerekçesi gösterilerek 6 ay daha uzatılabilecek.

Bu maddede öngörülen tutukluluk süreleri, fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmamış çocuklar bakımından yarı oranında, 18 yaşını doldurmamış çocuklarda ise 4'te 3 oranında uygulanacak.

Uzlaştırma ve ön ödeme kapsamındaki suçlar hariç, cumhuriyet savcısı, üst sınırı 3 yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı, yeterli şüphenin varlığına rağmen kamu davasının açılmasının 5 yıl süreyle ertelenmesine karar verebilecek. Suçtan zarar gören veya şüpheli, bu karara itiraz edebilecek.

Bu madde hükümleri suç işlemek için örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçları ile örgüt faaliyetleri çerçevesinde işlenen suçlar, kamu görevlisi tarafından görevi sebebiyle veya kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen suçlar ile asker kişiler tarafından işlenen askeri suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar hakkında uygulanmayacak.

CEZA İNDİRİMİ NELERİ İÇERİYOR?

Şartlı ceza indirimi ve denetimli serbestliğin yeniden düzenlenmesi olarak adlandırılan teklif hükümlü ve tutuklu olanların kesinleşmiş hükümlerde, hükmolunan cezaların toplamından bir defaya mahsus olmak üzere 5 yıl indirim yapılmasını öngörüyor. Hükümlü ve tutuklunun indirim yapıldıktan sonra infazı gereken cezası kalmazsa salıverilecek.

Düzenleme her ne kadar terör, tecavüz, kadın ve çocuğa şiddeti kapsamasa da infaz rejimi uyarınca adli suçlarda cezanın yüzde 66'sının yatılması şartı yüzde 50'e çekilecek.

Sanık veya şüphelinin tutukluluk durumu, istinaf ve temyiz kanun yolunda, ilk derece mahkemesi ile istinaf ceza dairesince hükmolunan cezaların toplam süresi; kovuşturma evresinde, iddianamede ya da görevsizlik kararında sanığın işlediği iddia olunun suç ve suçlara ilişkin sevk maddelerindeki cezanın alt sınırı; soruşturma evresinde şüphelinin üzerine atılı suç veya suçların kanun maddelerinde gösterilen cezanın alt sınırı göz önüne alınarak tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekmeleri gereken toplam ceza süresi üzerinden bir defaya mahsus olmak üzere 5 yıl indirim yapılmak suretiyle değerlendirileceği belirtiliyor.