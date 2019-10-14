Af yasas\u0131 ceza indirimi en \u00e7ok takip edilen konular aras\u0131ndaki yerini al\u0131yor. Milyonlarca mahkum ve ailesi h\u00fck\u00fcmetten gelecek a\u00e7\u0131klamay\u0131 bekliyor. Konuyla ilgili Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan ve Adalet Bakan\u0131 Abd\u00fclhamit G\u00fcl \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurmu\u015ftu. Son olarak Yeni yasama y\u0131l\u0131nda Meclis in g\u00fcndeminde yarg\u0131 reformunun ye almas bekleniyor. Yarg\u0131 reformu i\u00e7erisinde de ceza infaz kanunu ile ilgili de\u011fi\u015fikli\u011fin olma beklentisi ise Ankara kulislerinde konu\u015fuluyor. AF YASASI \u00c7IKACAK MI? Yarg\u0131 paketinde ceza indirimine ili\u015fkin soruya AK Parti Grup Ba\u015fkanvelili Mehmet Mu\u015f, \u0130nfaz Kanunu\u2019na ili\u015fkin h\u00fck\u00fcmler olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade etti. Mu\u015f, \u201c\u0130nfaz Yasas\u0131 ile alakal\u0131 ayr\u0131 bir d\u00fczenleme olacak. Onun \u00fczerinde de \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz. Onu da en k\u0131sa s\u00fcre i\u00e7erisinde tamamlay\u0131p, kamuoyu ile payla\u015faca\u011f\u0131z\u201d diye konu\u015ftu. Mu\u015f, yarg\u0131 paketi taslak metnini CHP Grup Ba\u015fkanvekili Engin \u00d6zko\u00e7 a teslim etti. AF YASASI NE OLDU? AK Parti Grup Ba\u015fkan\u0131 Naci Bostanc\u0131, NTV ye yarg\u0131 paketine ili\u015fkin de\u011ferlendirmelerde bulundu. Bostanc\u0131, \u00e7al\u0131\u015fmay\u0131 netle\u015ftirerek gelecek hafta muhalefete sunmay\u0131 planlad\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yleyerek Yarg\u0131 paketine ili\u015fkin muhalefetle iyi bir \u00e7al\u0131\u015fma y\u00fcr\u00fctmek istiyoruz, ortak konsensusla paketin ge\u00e7mesinden yanay\u0131z diye konu\u015ftu. YARGI PAKET\u0130 EYL\u00dcL SONU MECL\u0130S TE Yarg\u0131 paketi \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131n\u0131 eyl\u00fcl ay\u0131 i\u00e7inde bitirmek istediklerini belirten Bostanc\u0131, 13 g\u00fcn var, 13 g\u00fcnde bitirmeyi planl\u0131yoruz\u201d sonras\u0131nda teklif Meclis Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131na sunulacak ifadelerini kulland\u0131. Bostanc\u0131, yarg\u0131 paketinde idam cezas\u0131na ili\u015fkin bir d\u00fczenleme ise olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Meclis ten ge\u00e7mesi durumunda idam d\u00fczenlemesini onaylayaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6ylemi\u015fti. CEZALARIN \u0130NFAZINDA ORTAK MUTABAKAT UMUYORUZ Cezaevlerindeki tutuklu ve h\u00fck\u00fcml\u00fc say\u0131s\u0131ndaki fazlal\u0131\u011fa da de\u011finen Bostanc\u0131, Cezaevlerindeki insan say\u0131s\u0131 300 bine ula\u015fm\u0131\u015f g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor. Cezalar\u0131n infaz\u0131na ili\u015fkin Meclis te bu konuda ortak mutabakat\u0131n \u00e7\u0131kmas\u0131n\u0131 umuyoruz de\u011ferlendirmesini yapt\u0131. CEZA \u0130ND\u0130R\u0130M\u0130 NELER\u0130 \u0130\u00c7ER\u0130YOR? \u015eartl\u0131 ceza indirimi ve denetimli serbestli\u011fin yeniden d\u00fczenlenmesi olarak adland\u0131r\u0131lan teklif h\u00fck\u00fcml\u00fc ve tutuklu olanlar\u0131n kesinle\u015fmi\u015f h\u00fck\u00fcmlerde, h\u00fckmolunan cezalar\u0131n toplam\u0131ndan bir defaya mahsus olmak \u00fczere 5 y\u0131l indirim yap\u0131lmas\u0131n\u0131 \u00f6ng\u00f6r\u00fcyor. H\u00fck\u00fcml\u00fc ve tutuklunun indirim yap\u0131ld\u0131ktan sonra infaz\u0131 gereken cezas\u0131 kalmazsa sal\u0131verilecek. D\u00fczenleme her ne kadar ter\u00f6r, tecav\u00fcz, kad\u0131n ve \u00e7ocu\u011fa \u015fiddeti kapsamasa da infaz rejimi uyar\u0131nca adli su\u00e7larda cezan\u0131n y\u00fczde 66 s\u0131n\u0131n yat\u0131lmas\u0131 \u015fart\u0131 y\u00fczde 50 e \u00e7ekilecek. San\u0131k veya \u015f\u00fcphelinin tutukluluk durumu, istinaf ve temyiz kanun yolunda, ilk derece mahkemesi ile istinaf ceza dairesince h\u00fckmolunan cezalar\u0131n toplam s\u00fcresi; kovu\u015fturma evresinde, iddianamede ya da g\u00f6revsizlik karar\u0131nda san\u0131\u011f\u0131n i\u015fledi\u011fi iddia olunun su\u00e7 ve su\u00e7lara ili\u015fkin sevk maddelerindeki cezan\u0131n alt s\u0131n\u0131r\u0131; soru\u015fturma evresinde \u015f\u00fcphelinin \u00fczerine at\u0131l\u0131 su\u00e7 veya su\u00e7lar\u0131n kanun maddelerinde g\u00f6sterilen cezan\u0131n alt s\u0131n\u0131r\u0131 g\u00f6z \u00f6n\u00fcne al\u0131narak tabi olduklar\u0131 infaz h\u00fck\u00fcmlerine g\u00f6re \u00e7ekmeleri gereken toplam ceza s\u00fcresi \u00fczerinden bir defaya mahsus olmak \u00fczere 5 y\u0131l indirim yap\u0131lmak suretiyle de\u011ferlendirilece\u011fi belirtiliyor. ADALET BAKANLI\u011eI NDAN AF YASASI A\u00c7IKLAMASI Hukuk fak\u00fcltesi e\u011fitimin kaliteli olmas\u0131. Nitelikli hukuk\u00e7u yeti\u015firse \u00e7ok adil kararlar \u00e7\u0131kar. A\u0130HM kararlar\u0131n\u0131n, Anayasa Mahkemesi kriterlerin de\u011ferlendirilmeye tabi tutulmas\u0131 \u00e7ok \u00f6nemli. Genel itibar\u0131yla ele\u015ftirinin, ifadenin su\u00e7 olmad\u0131\u011f\u0131 y\u00f6n\u00fcnde d\u00fczenlemelerimiz var. D\u00fc\u015f\u00fcnce \u00f6zg\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc \u00f6zg\u00fcrl\u00fck lehine yorumlama konusunda bir iradeyi ortaya koyuyoruz. \u0130fade \u00f6zg\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnden dolay\u0131 yap\u0131lan yarg\u0131lama ve kararlarla ilgili farkl\u0131 bir usul ve g\u00f6zle yap\u0131lmas\u0131 gerekti\u011fi bir d\u00fczenlemeyi taahh\u00fct ediyoruz. Diyelim ki Yarg\u0131tay da inceleme yap\u0131ld\u0131, Yarg\u0131tay dosyay\u0131 bozdu. Su\u00e7 yoktur dedi. Bu arada istinafta kesinle\u015fen ki\u015filer cezaevine girdi. Peki onlar\u0131n g\u00fcnah\u0131 ne? Burada bizim d\u00fc\u015f\u00fcncemiz, dosya Yarg\u0131tay a gittiyse sonucu beklensin, o zaman infaz olsun dedik. Bu \u015fekilde olan dosyalar\u0131 elbette Meclis takdir edecektir diye d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyoruz. \u00a0