'Afacanlar Kampta'nın galası yapıldı

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"EĞLENCELİ BİR FİLMİN İÇİNDE OLMAK KEYİFLİ OLUYOR"



Bülent Polat da çocuk filminin bir parçası olmanın kendisi için keyifli bir süreç olduğuna işaret ederek; "Yıllarca çocuk tiyatrosu yaptım. Çocuk filminde bir sürü çocukla beraber filmin bir parçası oluyorsunuz. Onların o yüksek enerjilerine adapte olmak keyifliydi. Daha önceki projelerimden sonra böyle eğlenceli bir filmin içinde olmak keyifli oluyor" şeklinde konuştu.