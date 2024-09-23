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        Haberler Gündem AFAD'dan 7 il için sağanak uyarısı - Güncel haberler

        AFAD'dan 7 il için sağanak uyarısı

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 2 il için turuncu, 5 il için ise sarı kodlu sağanak uyarısı verildiğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 00:30 Güncelleme: 23.09.2024 - 00:46
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        AFAD'dan yağış uyarısı
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        AFAD’ın paylaşımına göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre Bartın ve Zonguldak için turuncu, Düzce, Sakarya, Bolu, Karabük ve Trabzon içinse sarı kodlu yağış uyarısı verildi.

        Gece saatlerinden itibaren; Düzce çevreleri ile Sakarya'nın doğu, Bolu ve Karabük'ün kuzey kesimlerinde kuvvetli, Bartın ve Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli, Trabzon il genelinde aralıklarla ve yer yer kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanak bekleniyor.

        AFAD’ın yaptığı paylaşımda ekiplerin teyakkuzda olduğu belirtilerek, "Turuncu kod uyarısı yapılan illerin vali ve kaymakamlarına bilgilendirme SMS’i ile bilgilendirme yapılmıştır. Türkiye Afet Müdahale Planı'nın (TAMP) ilgili tüm gruplarına yeterli sayıda personel ve araç ile teyakkuzda olunması bilgisi verilmiştir. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz." ifadelerine yer verildi.

        ZONGULDAK'TA EĞİTİME ARA

        Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kent genelinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün için tüm resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında

        (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

        Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #hava durumu
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