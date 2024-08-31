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        Haberler Gündem Son dakika: AFAD'dan İstanbul'a sarı kodlu uyarı

        AFAD'dan İstanbul'a sarı kodlu uyarı

        AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), "Meteoroloji'den alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; 2 ilimize Turuncu, 22 ilimize ise Sarı kod ile yağış uyarısı yapılmıştır" açıklamasında bulundu. İstanbul'a ve 21 ile sarı kodlu uyarı yapıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 23:23 Güncelleme: 31.08.2024 - 23:23
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        AFAD'dan İstanbul'a sarı kodlu uyarı
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        AFAD, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, 2 ilde turuncu 22 ilde ise Sarı kod ile yağış uyarısı yapıldığını bildirdi.

        Buna göre Turuncu uyarı yapılan iller; Kırklareli ve Tekirdağ. Sarı kod ile uyarı verilen iller; Kastamonu, Karabük, Bolu, İstanbul, Sinop, Çankırı, Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Ardahan, Artvin, Kars, Edirne, Konya, Antalya, Isparta, Afyonkarahisar, Denizli, Burdur, Manisa olarak açıklandı.

        AFAD paylaşımında, Turuncu yağış uyarısı verilen 2 ilden toplam 57 ihbar alındığını ve Karabük ilinde 5 kişinin tahliye edildiğini açıklayarak, "Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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