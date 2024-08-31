AFAD'dan İstanbul'a sarı kodlu uyarı AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), "Meteoroloji'den alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; 2 ilimize Turuncu, 22 ilimize ise Sarı kod ile yağış uyarısı yapılmıştır" açıklamasında bulundu. İstanbul'a ve 21 ile sarı kodlu uyarı yapıldı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 31.08.2024 - 23:23 Güncelleme: 31.08.2024 - 23:23 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL