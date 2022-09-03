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AFAD'dan Rize ve Artvin için 'Turuncu' uyarı

Rize ve Artvin'deki vatandaşları uyaran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD), dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi

AFAD'dan Rize ve Artvin için 'Turuncu' uyarı
AFAD'dan iki il için 'turuncu' uyarı
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DHA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD), yarın etkili olması beklenen yağışlar nedeniyle Rize ve Artvin için 'Turuncu' uyarı yapıldı.

AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, yarın özellikle öğle saatlerinde etkili olması beklenen yağışlar nedeniyle Rize ve Artvin illerimiz için Turuncu uyarı yapılmıştır. Vatandaşlarımızın yağışlar nedeniyle dikkatli ve tedbirli olmasını önemle hatırlatıyoruz" denildi.

Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

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