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        Haberler Gündem AFAD deprem bölgesinde çalışmalarına tam gaz devam ediyor

        AFAD deprem bölgesinde çalışmalarına tam gaz devam ediyor

        Deprem bölgesinde afetzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için tüm kapasitesiyle çalışan AFAD son olarak yaz sıcaklarında konteyner kentlerde yaşayan vatandaşların klima ve vantilatör gereksinimlerini karşıladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2023 - 17:38 Güncelleme: 28.08.2023 - 17:38
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        AFAD deprem bölgesinde hız kesmiyor
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        Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin ardından devreye giren AFAD afetzedelerin her türlü ihtiyacını karşılamada seferber oldu.

        AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        Asrın felaketinin ardından afetzede vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyoruz.

        Asrın felaketinin ardından kurduğumuz konteyner kentlerde yaşam konforunu artırmaya yönelik başlattığımız iklimlendirme çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor.

        Bugüne kadar, bölgenin coğrafi koşulları ve iklim şartları dikkate alınarak, toplam; 104 bin 205 klima ve 60 bin 6 adet vantilatör takıldı. İhtiyaçlar doğrultusunda süreç aralıksız olarak devam ediyor.

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        #AFAD
        #haberler
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