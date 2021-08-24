Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 24 Ağustos Salı günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....

AFAD SON DEPREMLER - 24 AĞUSTOS 2021

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son olarak Balıkesir Bigadiç'de 1.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 24 AĞUSTOS 2021

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.08.24 10:31:55 36.3775 28.2955 5.5 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel

2021.08.24 10:16:29 40.6092 27.8343 11.0 -.- 2.0 -.- ERDEK ACIKLARI-BALIKESIR (MARMARA DENIZI) İlksel

2021.08.24 10:02:02 36.1842 27.2403 7.4 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.24 09:17:11 36.2013 27.1540 5.0 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel

2021.08.24 09:16:23 39.4342 28.0822 7.8 -.- 2.0 -.- BADEMLI-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel

2021.08.24 09:01:57 36.3992 27.1842 8.4 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.24 08:38:28 36.4922 27.2563 4.2 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.24 08:27:50 36.1167 28.5850 8.4 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

2021.08.24 08:25:19 36.1955 27.0925 13.5 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel

2021.08.24 08:24:04 39.3188 25.3695 8.3 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.08.24 07:46:25 36.4198 27.0527 5.0 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.24 06:36:57 40.8247 28.4872 14.2 -.- 2.0 -.- GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel

2021.08.24 05:35:48 36.3053 27.1207 8.1 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

2021.08.24 05:10:18 38.9605 26.0448 7.7 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel

2021.08.24 04:17:52 37.8582 26.8525 8.7 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.08.24 03:08:55 36.3557 27.1683 9.0 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.24 02:31:23 39.1180 36.0580 7.5 -.- 1.8 -.- BESTEPE-GEMEREK (SIVAS) İlksel

2021.08.24 02:21:34 36.4653 27.0793 5.3 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.24 02:19:18 36.3828 27.0907 6.1 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.24 02:15:01 36.3482 27.0737 25.1 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel

2021.08.24 01:56:45 39.1197 36.0683 5.0 -.- 2.7 -.- BESTEPE-GEMEREK (SIVAS) İlksel

2021.08.24 01:51:09 38.9752 26.0573 9.2 -.- 2.8 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel

2021.08.24 01:47:35 38.9287 26.0192 11.8 -.- 3.7 3.6 MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel

2021.08.24 01:46:15 38.9273 38.0595 12.2 -.- 2.0 -.- KOZDERE-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel

2021.08.24 01:22:23 36.3752 27.1287 5.0 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.24 00:34:01 38.0068 27.1175 10.4 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel