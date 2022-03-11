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Haberler Gündem AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi: Son dakika deprem mi oldu, nerede?
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Son depremler 11 Mart 2022! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi

Son depremler, ülkemizde sık sık meydana gelen sarsıntılar nedeniyle gündemde. Sarsıntılar yaşanmaya devam ederken yurt genelinde vatandaşlar son dakika deprem listesini araştırıyor. Vatandaşlar 'Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?' Sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte 11 Mart Kandilli - AFAD son depremler listesi...

AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi: Son dakika deprem mi oldu, nerede?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan güncel son depremler listeleri gündemde. Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, meydana gelen tüm depremleri güncel olarak resmi internet siteleri üzerinden duyuruyor. İşte 11 Mart 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

AFAD SON DEPREMLER - 10 MART

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 10 MART

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.03.11 11:59:25 40.1037 40.6043 5.0 -.- 3.2 3.2 ORTACIMAGIL-(BAYBURT) İlksel
2022.03.11 11:53:44 39.4698 25.9080 6.0 -.- 1.8 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2022.03.11 11:52:08 37.1507 34.7252 1.9 -.- 1.0 -.- KORUCAK-CAMLIYAYLA (MERSIN) İlksel
2022.03.11 10:47:39 34.7578 24.5105 24.1 -.- 3.8 3.7 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.03.11 09:23:13 37.0878 28.3850 9.0 -.- 1.8 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.11 07:56:14 35.8567 30.9337 85.5 -.- 3.8 3.8 AKDENIZ İlksel
2022.03.11 06:39:58 39.4855 26.9722 10.8 -.- 2.2 -.- SARKOY-BURHANIYE (BALIKESIR) İlksel
2022.03.11 06:23:37 39.1490 29.4988 8.8 -.- 1.8 -.- DOGANCILAR-CAVDARHISAR (KUTAHYA) İlksel
2022.03.11 05:47:07 36.2342 27.0335 5.0 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2022.03.11 04:34:29 37.9087 27.1210 4.6 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.03.11 03:15:58 37.8500 42.0015 2.8 -.- 2.2 -.- KALENDER-(SIIRT) İlksel
2022.03.11 03:04:37 36.2738 36.1635 8.1 -.- 3.0 -.- KUZEYTEPE-(HATAY) İlksel
2022.03.11 02:53:18 36.2613 36.2143 5.3 -.- 3.0 -.- HASANLI-(HATAY) İlksel
2022.03.11 02:27:49 39.2433 41.5700 6.2 -.- 2.1 -.- KOCYATAGI-VARTO (MUS) İlksel
2022.03.11 02:00:43 41.1122 43.9087 5.0 -.- 2.2 -.- ERMENISTAN İlksel

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