Van'ın Bahçesaray ilçesinde dün ve bugün meydana gelen çığ felaketlerinde görevlendirilmek Ankara'dan Van'a takviye olarak AFAD ve Jandarma personeli Van'a gönderildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın konuya ilişkin Twitter adresinden yapılan paylaşımda, "AFAD ve Jandarma personelini Ankara'dan alarak havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak Van'a indi" denildi.
Öte yandan uçağın içerisinden çekilen görüntüler de Bakanlık tarafından paylaşıldı.
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 5, 2020
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