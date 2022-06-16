AFAD ve Kandilli son depremler listesi 16 Haziran deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD günlük olarak yayınladığı verilerde son dakika depremlerinin nerede, kaç şiddetinde olduğunu derinliğini ve saatini belirtiyor. Peki, deprem mi oldu, nerede İşte, 16 Haziran 2022 Perşembe günü AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 16 HAZİRAN 2022

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.06.16 08:35:01 36.9315 35.6907 15.4 -.- 1.9 -.- KIZILDERE-CEYHAN (ADANA) İlksel

2022.06.16 08:13:33 37.1075 28.5457 9.0 -.- 1.7 -.- KIYRA-ULA (MUGLA) İlksel

2022.06.16 07:40:21 39.8118 27.9608 5.3 -.- 1.6 -.- CAYPINAR-(BALIKESIR) İlksel

2022.06.16 06:43:49 40.1935 31.6940 11.8 -.- 2.1 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

2022.06.16 05:21:53 40.7805 27.6098 6.2 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2022.06.16 05:09:28 39.0758 25.5185 2.6 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.06.16 04:36:55 38.4445 39.2868 1.5 -.- 1.9 -.- SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2022.06.16 04:16:58 34.7817 25.0675 6.3 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2022.06.16 03:02:23 37.0287 35.5712 4.1 -.- 1.9 -.- CIHADIYE-SARICAM (ADANA) İlksel

2022.06.16 02:55:26 34.6772 24.7950 10.5 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2022.06.16 02:50:55 38.3042 38.9633 13.4 -.- 1.5 -.- KOLDERE-DOGANYOL (MALATYA) İlksel

2022.06.16 02:10:17 39.8653 25.9730 7.5 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.06.16 02:09:05 37.9243 26.8503 4.5 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.06.16 01:42:56 40.5530 30.6078 15.2 -.- 1.5 -.- HANYATAK-AKYAZI (SAKARYA) İlksel

2022.06.16 01:08:36 35.3958 27.4973 12.5 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2022.06.16 01:01:49 39.0125 43.6217 4.8 -.- 2.1 -.- KECIKIRAN-MURADIYE (VAN) İlksel

2022.06.16 00:31:50 35.9342 29.3323 5.0 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel

2022.06.16 00:22:39 37.8490 26.7913 5.3 -.- 3.3 3.3 EGE DENIZI İlksel

2022.06.16 00:07:55 34.8450 23.1730 13.6 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.06.16 00:00:30 39.8380 25.9640 7.0 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel