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        Haberler Bilgi AFAD ve Kandilli son depremler listesini açıkladı! 9 Ağustos 2026 Pazar günü az önce deprem mi oldu, nerede?

        AFAD ve Kandilli son depremler listesini açıkladı! 9 Ağustos 2026 Pazar günü az önce deprem mi oldu, nerede?

        9 Ağustos Pazar günü meydana gelen Kandilli ve AFAD ile son depremler listesi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. "Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu?" sorularına yanıt aranırken AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son deprem verileri merak konusu oldu. İşte, 9 Ağustos son depremler listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Ağustos 2026 - 11:20 Güncelleme:
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        Türkiye'de meydana gelen son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan veriler üzerinden takip ediliyor. 9 Ağustos 2026 Pazar günü sabah saatlerinde vatandaşlar meydana gelen sarsıntıları araştırmaya başladı. AFAD ve Kandilli verilerine göre çeşitli bölgelerde küçük büyüklükte depremler kaydedildi. İşte, 9 Ağustos son depremler listesi...

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        AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE?

        AFAD son depremler listesi verilerine göre 9 Ağustos Pazar günü irili ufaklı depremler meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 06:51!de Giresun'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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        AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

        Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
        2026-08-09 10:07:34 38.355 37.362 7.0 ML 2.5 Elbistan (Kahramanmaraş)
        2026-08-09 10:00:21 36.0365 28.05317 5.92 ML 2.4 Akdeniz - [66.26 km] Marmaris (Muğla)
        2026-08-09 09:56:22 36.20333 35.72017 17.4 ML 1.8 Akdeniz - [11.82 km] Arsuz (Hatay)
        2026-08-09 09:10:47 40.0335 35.949 5.8 ML 1.4 Sulusaray (Tokat)
        2026-08-09 09:08:24 39.16383 28.1015 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-08-09 09:01:50 40.048 36.01267 6.79 ML 1.4 Sulusaray (Tokat)
        2026-08-09 08:24:29 36.89267 29.05783 6.88 ML 1.0 Dalaman (Muğla)
        2026-08-09 08:06:29 40.8305 31.59617 11.11 ML 1.7 Merkez (Bolu)
        2026-08-09 07:56:36 38.83733 37.4595 7.04 ML 2.0 Gürün (Sivas)
        2026-08-09 07:44:42 38.87567 36.50483 7.0 ML 1.1 Pınarbaşı (Kayseri)
        2026-08-09 07:36:33 38.2815 37.8005 9.28 ML 1.7 Akçadağ (Malatya)
        2026-08-09 07:03:56 40.77983 31.53967 9.99 ML 1.1 Merkez (Bolu)
        2026-08-09 07:03:07 38.224 38.706 8.51 ML 1.4 Pütürge (Malatya)
        2026-08-09 06:56:48 38.47567 39.31 7.0 ML 0.7 Sivrice (Elazığ)
        2026-08-09 06:26:20 39.1625 28.251 12.48 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-08-09 06:25:06 40.264 31.8295 5.34 ML 2.0 Beypazarı (Ankara)
        2026-08-09 06:21:54 38.07683 38.45267 6.77 ML 0.9 Çelikhan (Adıyaman)
        2026-08-09 06:06:41 40.15917 31.7435 7.07 ML 2.1 Beypazarı (Ankara)
        2026-08-09 05:59:01 39.17317 28.19667 5.89 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-08-09 05:49:08 39.16633 28.174 10.3 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-08-09 05:31:36 38.38 38.95083 11.98 ML 0.7 Sivrice (Elazığ)
        2026-08-09 05:23:13 38.116 37.2265 7.02 ML 1.5 Ekinözü (Kahramanmaraş)
        2026-08-09 05:22:05 38.13933 38.58817 7.0 ML 0.7 Battalgazi (Malatya)
        2026-08-09 04:56:19 36.61633 29.96517 6.91 ML 1.1 Elmalı (Antalya)
        2026-08-09 04:44:50 37.12767 36.878 7.91 ML 1.2 Nurdağı (Gaziantep)
        2026-08-09 04:43:19 38.09283 28.982 7.19 ML 0.8 Güney (Denizli)
        2026-08-09 04:30:21 38.25317 38.1585 7.0 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)
        2026-08-09 04:23:09 37.14683 36.909 6.91 ML 1.0 Nurdağı (Gaziantep)
        2026-08-09 04:22:15 37.137 36.8775 7.03 ML 1.1 Nurdağı (Gaziantep)
        2026-08-09 04:03:15 38.11517 40.72267 6.98 ML 1.1 Silvan (Diyarbakır)
        2026-08-09 03:59:58 38.0765 38.381 8.14 ML 1.2 Çelikhan (Adıyaman)
        2026-08-09 03:42:16 37.13183 36.90417 7.44 MW 4.5 Nurdağı (Gaziantep)
        2026-08-09 03:35:09 38.846 37.42733 11.81 ML 1.4 Gürün (Sivas)
        2026-08-09 03:31:19 39.19683 29.4015 8.06 ML 0.8 Hisarcık (Kütahya)
        2026-08-09 03:16:08 39.49467 26.08767 10.36 ML 1.2 Ayvacık (Çanakkale)
        2026-08-09 03:12:46 39.509 26.06917 8.07 ML 2.2 Ege Denizi - [03.29 km] Ayvacık (Çanakkale)
        2026-08-09 02:48:41 38.62533 44.59217 7.0 ML 1.5 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [28.37 km] Saray (Van)
        2026-08-09 02:26:14 38.834 37.41783 12.55 ML 1.8 Gürün (Sivas)
        2026-08-09 01:58:26 38.17833 37.89883 12.38 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya)
        2026-08-09 01:17:15 38.8455 37.44183 8.79 ML 2.1 Gürün (Sivas)
        2026-08-09 01:08:41 38.3255 37.862 11.66 ML 1.9 Akçadağ (Malatya)
        2026-08-09 00:51:08 36.919 29.05483 6.52 ML 1.1 Dalaman (Muğla)
        2026-08-09 00:47:07 40.572 35.40967 7.0 ML 1.0 Mecitözü (Çorum)
        2026-08-09 00:35:00 40.8035 36.20133 13.19 ML 2.3 Taşova (Amasya)
        2026-08-09 00:21:20 37.75917 37.59483 10.7 ML 1.3 Gölbaşı (Adıyaman)
        2026-08-09 00:17:01 36.93 29.29167 7.03 ML 1.5 Çameli (Denizli)
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        AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

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        KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen sarsıntıları anlık olarak yayımlıyor. Kandilli'nin son depremler ekranında depremin oluş zamanı, koordinatları, derinliği, büyüklüğü ve meydana geldiği bölge bilgileri yer alıyor.

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

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