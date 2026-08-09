AFAD ve Kandilli son depremler listesini açıkladı! 9 Ağustos 2026 Pazar günü az önce deprem mi oldu, nerede?

Türkiye'de meydana gelen son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan veriler üzerinden takip ediliyor. 9 Ağustos 2026 Pazar günü sabah saatlerinde vatandaşlar meydana gelen sarsıntıları araştırmaya başladı. AFAD ve Kandilli verilerine göre çeşitli bölgelerde küçük büyüklükte depremler kaydedildi. İşte, 9 Ağustos son depremler listesi...