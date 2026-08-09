AFAD ve Kandilli son depremler listesini açıkladı! 9 Ağustos 2026 Pazar günü az önce deprem mi oldu, nerede?
9 Ağustos Pazar günü meydana gelen Kandilli ve AFAD ile son depremler listesi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. "Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu?" sorularına yanıt aranırken AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son deprem verileri merak konusu oldu. İşte, 9 Ağustos son depremler listesi…
Türkiye'de meydana gelen son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan veriler üzerinden takip ediliyor. 9 Ağustos 2026 Pazar günü sabah saatlerinde vatandaşlar meydana gelen sarsıntıları araştırmaya başladı. AFAD ve Kandilli verilerine göre çeşitli bölgelerde küçük büyüklükte depremler kaydedildi. İşte, 9 Ağustos son depremler listesi...
AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE?
AFAD son depremler listesi verilerine göre 9 Ağustos Pazar günü irili ufaklı depremler meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 06:51!de Giresun'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen sarsıntıları anlık olarak yayımlıyor. Kandilli'nin son depremler ekranında depremin oluş zamanı, koordinatları, derinliği, büyüklüğü ve meydana geldiği bölge bilgileri yer alıyor.