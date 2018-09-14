AFC Fylde - Aldershot karşılaşma önü

AFC Fylde ve Aldershot, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü İngiltere Ulusal Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. 17 puanlı AFC Fylde 7. sırada bulunuyor, Aldershot 10 puana sahip ve 18. sırada. AFC Fylde son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Aldershot, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 394. İddaa'da AFC Fylde kazanır 1.60, berabere biter 3.30, Aldershot kazanır 3.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

AFC Fylde son hafta oynanan Aldershot maçında 7-1 kazandı.

Aldershot, AFC Fylde karşılaşmaında 7-1 yenildi.

AFC Fylde, evinde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 9 gol atıp 4 gol yedi.

Aldershot, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Aldershot, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 11 kez topu kendi kalesinde gördü.

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