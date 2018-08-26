AFC Fylde - Harrogate Town maçı istatistikleri

İngiltere Ulusal Lig heyecanı devam ediyor. AFC Fylde, 27 Ağustos 2018 Pazartesi günü Harrogate Town takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:15. Maç öncesi AFC Fylde 12 puanla 2. sırada, Harrogate Town 12 puanla 3. sırada bulunuyor. Ev sahibi AFC Fylde, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Harrogate Town, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 759 kodlu maçı oynayanlar; AFC Fylde galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Harrogate Town galibiyet oranı 0.00.

AFC Fylde son hafta oynanan Chorley maçında 1-3 kazandı.

Harrogate Town ise Stockport County maçında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan AFC Fylde, 9 gol attı ve 2 gol yedi.

Harrogate Town, dış sahada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Harrogate Town 5 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.

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