AFC Fylde - Salford City rakamlar

AFC Fylde ve Salford City, 04 Eylül 2018 Salı günü İngiltere Ulusal Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:45. AFC Fylde 16 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Salford City 12 puanda ve 11. sırada. Ev sahibi AFC Fylde, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Salford City son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 417 kodlu maçı oynayanlar; AFC Fylde galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 3.20, Salford City galibiyet oranı 2.40. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

AFC Fylde önceki hafta Chorley mücadelesinde 1-3 kazandı.

Salford City, Bradford Park Avenue karşılaşmaında 0-2 kazandı.

AFC Fylde, evinde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 9 gol atıp 2 gol yedi.

Salford City, dış sahada 0 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Salford City 3 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.

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