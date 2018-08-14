AFC Fylde - Solihull Moors maçı öncesi rakamlar

İngiltere Ulusal Lig maçında AFC Fylde ile Solihull Moors, 14 Ağustos 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:45. AFC Fylde 5 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Solihull Moors 9 puanda ve 4. sırada. AFC Fylde son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Solihull Moors, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 470 kodlu maçta; İddaa oynayanlar AFC Fylde kazanırsa 1.75, beraberlik çıkarsa 3.20, Solihull Moors sahadan galip ayrılırsa 3.20 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

AFC Fylde son hafta oynanan Wrexham maçında 0-0 berabere kaldı.

Solihull Moors ise Eastleigh karşılaşmasında 1-4 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan AFC Fylde, 2 gol attı ve 1 gol yedi.

Solihull Moors ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Solihull Moors, 2 gol atarken 1 gol yedi.

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