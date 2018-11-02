AFC Wimbledon - Shrewsbury Town maçı ne zaman?

AFC Wimbledon ve Shrewsbury Town, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü İngiltere 1.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 18:00. 11 puanlı AFC Wimbledon 23. sırada bulunuyor, Shrewsbury Town 15 puana sahip ve 19. sırada. AFC Wimbledon, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Shrewsbury Town, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 311 kodlu maçta; İddaa oynayanlar AFC Wimbledon kazanırsa 2.55, beraberlik çıkarsa 2.65, Shrewsbury Town sahadan galip ayrılırsa 2.30 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.35, üst oranı 2.15.

AFC Wimbledon son hafta oynanan Oldham Athletic maçında 0-0 berabere kaldı.

Shrewsbury Town ise Bury maçında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyet alan AFC Wimbledon, 7 gol attı ve 14 gol yedi.

Shrewsbury Town, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Shrewsbury Town, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 12 kez topu kendi kalesinde gördü.

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