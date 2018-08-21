AFC Wimbledon - Walsall maçı öncesi rakamlar

İngiltere 1.Lig maçında AFC Wimbledon ile Walsall, 21 Ağustos 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:45. Maç öncesi AFC Wimbledon 5 puanla 8. sırada, Walsall 7 puanla 5. sırada bulunuyor. AFC Wimbledon, son 5 maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Walsall, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 461 kodlu maçta; İddaa oynayanlar AFC Wimbledon kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 3.00, Walsall sahadan galip ayrılırsa 3.10 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Karşılıklı gol var 1.65, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

AFC Wimbledon son haftadaki Bury müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Walsall, Fleetwood karşılaşmaında 2-0 yenildi.

AFC Wimbledon, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 0 gol yedi.

Walsall, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Walsall, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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