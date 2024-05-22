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        Haberler Dünya AfD'nin liste başı adayı 'SS' birlikleriyle ilgili açıklamasının ardından istifa etti

        AfD'nin liste başı adayı 'SS' birlikleriyle ilgili açıklamasının ardından istifa etti

        Almanya'daki aşırı sağcı parti AfD'nin Avrupa Parlamentosu seçimlerindeki liste başı adayı Maximilian Krah, Nazi Almanyası dönemindeki SS birlikleriyle ilgili açıklamasının ardından gelen tepkiler sonucu seçimden çekildiğini, parti yönetiminden de istifa edeceğini duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2024 - 12:04 Güncelleme: 22.05.2024 - 12:04
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        AfD'nin liste başı adayından 'SS' istifası
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        Almanya aşırı sağcı AfD'nin Avrupa Parlamentosu seçimlerindeki liste başı adayı Maximilian Krah, İtalyan basınına Nazi dönemi Almanya'sının önemli figürlerinden SS birlikleriyle ilgili yaptığı açıklamalar tepki topladı. Krah kampanya faaliyetlerini durduracağını ve partinin yönetiminden 'derhal' istifa edeceğini söyledi.

        Krah geçtiğimiz hafta sonu İtalyan La Repubblica gazetesine Nazilerin ana paramiliter gücü olan SS'lerin 'hepsinin suçlu olmadığını' söylemişti.

        Krah, gelen tepkilerin ardından, "Yorumlarım partimize zarar vermek için bir bahane olarak kötüye kullanıldı" açıklamasını yaptı.

        Maximilian Krah, AfD Federal Yürütme Kurulu üyesi ve 2019 yılından bu yana Avrupa Parlamentosu üyesi olarak görev yapıyor.

        Nazi Almanyası'ndaki en güçlü örgütlerden biri olan SS, Adolf Hitler'in yükselmesinden 1945'teki çöküşüne kadar, Almanya'nın ve Alman işgali altındaki Avrupa'nın en önemli güvenlik, gözetim ve terör organıydı.

        SS, Holokost sırasında 5,5 ila 6 milyon Yahudi'nin ve milyonlarca diğer kurbanın soykırımındaki rolü en büyük olan örgüttü.

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