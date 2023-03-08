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Sezen Aksu afet bölgesinde

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremler Türkiye'yi yasa boğdu. Tüm Türkiye'nin deprem bölgesi için kenetlendiği dönemde ünlü isimler de afetten etkilenen vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyor. Sezen Aksu da Hatay'a giderek bölge halkına destek oldu

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  • Ünlü isimler depremzedeleri yalnız bırakmıyor - Deprem haberleri

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 ili yıkıcı şekilde etkiledi.
  • Ünlü isimler depremzedeleri yalnız bırakmıyor - Deprem haberleri

    Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman başta olmak üzere Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Kilis, Malatya ve Elazığ'da da hissedilen sarsıntılar sonrasında 46 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti.

    Yaşanan afet sonrasında tüm Türkiye kenetlendi. Ünlü isimler de afet bölgesine giderek bölgedeki halkın yardımına koştu.
  • Ünlü isimler depremzedeleri yalnız bırakmıyor - Deprem haberleri

    Sezen Aksu da Hatay'a gitti. Depremzedelerin yardımına koşan sanatçı, bölge halkına destek oldu.
  • Ünlü isimler depremzedeleri yalnız bırakmıyor - Deprem haberleri

    Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı Aktepe mahallesinde bulunan 'Minik Serçe', depremden etkilenen can dostlarıyla da poz verdi.
  • Ünlü isimler depremzedeleri yalnız bırakmıyor - Deprem haberleri

    Deprem bölgesine giderek bölge halkının yardımına koşan diğer ünlü isimler ise şöyle...

    HALUK LEVENT

    Haluk Levent, depremin ilk gününden beri kurucusu ve başkanı olduğu AHBAP Derneği'nin çatısı altında afet bölgelerinde depremzedeler için çalışıyor.
  • Ünlü isimler depremzedeleri yalnız bırakmıyor - Deprem haberleri

    Geçtiğimiz günlerde ünlü isimlerin dayanışma ve yardım amacıyla kendisiyle iletişime geçtiğini duyuran Levent, deprem bölgesi için projelerini tek tek anlatmıştı.
  • Ünlü isimler depremzedeleri yalnız bırakmıyor - Deprem haberleri

    DEMET AKALIN

    Depremzedeler için sık sık yardım çağırsında bulunan ve İstanbul'daki 4 dairesini yardıma muhtaç insanlara açan Demet Akalın da Hatay'a giden başka bir ünlüydü.
  • Ünlü isimler depremzedeleri yalnız bırakmıyor - Deprem haberleri

    Çadırkentleri gezen Akalın, çocuklarla da zaman geçirdi. Şarkıcı yakın zamanda yeniden deprem bölgesini ziyaret edeceğini söyledi.
  • Ünlü isimler depremzedeleri yalnız bırakmıyor - Deprem haberleri

    MAHSUN KIRMIZIGÜL

    Mahsun Kırmızıgül, yaşanan büyük depremlerin ardından deprem bölgesinde soluğu aldı. AHBAP Derneği ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını söyleyen Kırmızıgül, depremzedelerin iletişim kurmasının önemini vurgulayarak, operatör şirketlerine bu konuyla ilgili çağrıda bulundu. Hatay'da bulunan Kırmızıgül, bölgedeki ihtiyaçları sık sık duyuruyor.
  • Ünlü isimler depremzedeleri yalnız bırakmıyor - Deprem haberleri

    TUBA BÜYÜKÜSTÜN

    UNICEF İyi Niyet Elçisi olan Tuba Büyüküstün, afet bölgelerinden Gaziantep'in İslahiye ilçesine giderek depremzede çocuklarla zaman geçirdi.
  • Ünlü isimler depremzedeleri yalnız bırakmıyor - Deprem haberleri

    Çadır kentte çocuklarla oyunlar oynayan, onlarla sohbet eden ünlü oyuncu, desteklerin devam etmesini istedi. Büyüküstün, izlenimlerini ve duygularını şu sözlerle paylaştı.
  • Ünlü isimler depremzedeleri yalnız bırakmıyor - Deprem haberleri

    Büyüküstün, "Buraya çok güzel alan yapılmış. Bu yerde oyun oynuyorlar. Çocuk alanları her zaman çok önemli. Minikler böyle durumlardan çok etkileniyorlar. Algılamakta zorluk çekiyorlar ve ne yaşadıklarını tanımlayamıyorlar. Bir sürü şeye ihtiyacımız var. Bir aydır herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Gönüllü öğretmenler, psikolog ve pedagoglarla, eğlenceler düzenleniyor. Onların birazcık da olsa yaşadığı travmayı unutabilmeleri için askerler ve herkes elinden geleni yapıyor" dedi.
  • Ünlü isimler depremzedeleri yalnız bırakmıyor - Deprem haberleri

    ALEYNA TİLKİ - SEFO

    Aleyna Tilki ile Sefo, Hatay'a giderek depremzede çocuklarla zaman geçirdi. Kâh oyun oynadılar kâh birlikte şarkı söylediler.
  • Ünlü isimler depremzedeleri yalnız bırakmıyor - Deprem haberleri

    Tilki, geçtiğimiz günlerde "Artık bir ayağım orada" dediği Hatay'a yeniden gitti.
  • Ünlü isimler depremzedeleri yalnız bırakmıyor - Deprem haberleri

    DOĞUKAN MANÇO

    Doğukan Manço da depremlerden etkilenen bölgelere yardım etmeye gitti. 12 gün boyunca deprem bölgesinde bulunan Doğukan Manço, "Antakya bölgesine gidince 'bu başka bir şey' dedim. Gölcük depremini de gördüm ama çaresizliği orada gördüm" dedi.
  • Ünlü isimler depremzedeleri yalnız bırakmıyor - Deprem haberleri

    OGÜN KAPTANOĞLU

    Ogün Kaptanoğlu, yaşanan depremlerin ardından Hatay’daki arama-kurtarma çalışmalarına katıldı. Köpek Irkları ve Köpek Bilimleri Federasyonu (KIF) arama-kurtarma ve ilk yardım ekibiyle birlikte afet bölgesinde gönüllü olarak yer alan Kaptanoğlu, Hatay'da 6.5 saat süren çalışmalar sonucunda küçük Şevket’in ve ablasının enkaz kurtarılmasına yardım etti.
  • Ünlü isimler depremzedeleri yalnız bırakmıyor - Deprem haberleri

    Ünlü oyuncu, kurtarma çalışmalarının yanı sıra afet bölgesindeki depremzede çocuklarla yakından ilgilendi.
  • Ünlü isimler depremzedeleri yalnız bırakmıyor - Deprem haberleri

    CZN BURAK

    'CZN Burak' olarak tanınan Hatay'lı Muhammed Burak Özdemir, deprem sonrası memleketinin yolunu tuttu. Çok sayıda erzak TIR'ları hazırlayarak afet bölgesine yardımda bulunan 'CZN Burak', ayrıca kendisine hediye edilen Lionel Messi ve Ronaldinho imzalı formaları depremzedeler için satışa çıkardı. Özdemir, ardından formaların satıldığını ve elde edilen 1 milyon 200 bin liralık gelirin AFAD'a bağışlandığını açıkladı.
  • Ünlü isimler depremzedeleri yalnız bırakmıyor - Deprem haberleri

    BERFU YENENLER - ESER YENENLER

    Eser Yenenler ile eşi Berfu Yenenler de depremde yıkıma uğrayan şehirlerimizden Malatya'ya gitti.
  • Ünlü isimler depremzedeleri yalnız bırakmıyor - Deprem haberleri

    Depremzedelerle bir araya gelen ve enkazdan kurtarılan çocuklarla birlikte oyun oynayan Yenenler, "Birlikte iyileşeceğiz" dedi.
  • Ünlü isimler depremzedeleri yalnız bırakmıyor - Deprem haberleri

    GAMZE ÖZÇELİK

    Kurucusu olduğu 'Umuda Koşanlar Derneği' ile afet bölgesinde bulunan Gamze Özçelik, Hatay'da konteyner kent kurma çalışmalarını başlattı. "Kuracağımız konteyner mahallelerimize öncelik yalnız kalmış çocuklu kadın, yaşlı ve engelli kardeşlerimizi organize ediyoruz. Daha iyi şartlar sunabilmek ve hizmetimizi arttırabilmek için desteğinize ihtiyacımız var" diyerek, destek isteyen Özçelik, ayrıca afet bölgesinde yemek dağıtım çalışmalarına da yardım etti.
  • Ünlü isimler depremzedeleri yalnız bırakmıyor - Deprem haberleri

    YASEMİN SAKALLIOĞLU

    Depremde eşinin akrabalarını kaybeden Yasemin Sakıllıoğlu, depremin ilk gününden bu yana afet bölgelerine yardım için çalışıyor. Sakallıoğlu, mutfağa girdi ve depremzedeler için yemek hazırladı. Yasemin Sakallıoğlu, "Sabah yemekle başladık. Birçok aşçı gönüllü olarak gelmiş. Fakat, 'Daha fazla aşçıya ihtiyaç var' dediler. Haydi kıymetli aşçılar, 1-2 gün bile olsa gelin! Gelin ki devamlılık sağlansın!" dedi.
  • Ünlü isimler depremzedeleri yalnız bırakmıyor - Deprem haberleri

    MERT FIRAT

    Mert Fırat'ın kurucu üyesi olduğu 'İhtiyaç Haritası' oluşumu Hatay’da bir koordinasyon merkezi kurdu. Fırat, "300 gönüllü arkadaşımız çalışıyor. İlk günden bu yana 80 TIR indirdik. Burada fazla olan ürünleri başka bölgelere yolluyoruz" dedi.
  • Ünlü isimler depremzedeleri yalnız bırakmıyor - Deprem haberleri

    MERVE AYDIN

    Milli atlet Merve Aydın, depremlerden etkilenen bölgelere yardım etmeye gitti. Aydın, depremzede çocuklarla oyunlar oynayarak moral verdi.
  • Ünlü isimler depremzedeleri yalnız bırakmıyor - Deprem haberleri

    ŞENOL İPEK

    Emekli manken Şenol İpek de afet sonrası deprem bölgesindeki çalışmalara katıldı.
  • Ünlü isimler depremzedeleri yalnız bırakmıyor - Deprem haberleri

    BURAK HAKTANIR

    Burak Haktanır, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Hatay'a gitti. Haktanır, depremzede çocuklara hediye dağıttı.
  • Ünlü isimler depremzedeleri yalnız bırakmıyor - Deprem haberleri

    ZÜLEYHA ORTAK

    Züleyha Ortak da yaşanan depremlerin ardından afet bölgeleri için yardım ve bağış çağrılarını sürdürüyor. Ayrıca bölgede çocuklarla bir araya da gelen Ortak, depremzedelere moral verdi.

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