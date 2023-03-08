Büyüküstün, "Buraya çok güzel alan yapılmış. Bu yerde oyun oynuyorlar. Çocuk alanları her zaman çok önemli. Minikler böyle durumlardan çok etkileniyorlar. Algılamakta zorluk çekiyorlar ve ne yaşadıklarını tanımlayamıyorlar. Bir sürü şeye ihtiyacımız var. Bir aydır herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Gönüllü öğretmenler, psikolog ve pedagoglarla, eğlenceler düzenleniyor. Onların birazcık da olsa yaşadığı travmayı unutabilmeleri için askerler ve herkes elinden geleni yapıyor" dedi.