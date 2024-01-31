Haberler Gündem Afet farkındalık eğitimi nedir? Afet farkındalık eğitimi konuları nelerdir? İşte cevabı

Afet farkındalık eğitimi nedir? Afet farkındalık eğitimi konuları nelerdir? İşte cevabı Afet farkındalık eğitimi nedir, ders konuları nelerdir? Özellikle deprem tehlikesinin hemen her gün kendisini hissettirdiği günümüzde uzmanlar bu eğitimin alınmasına büyük önem veriyor. Peki, afet farkındalık eğitimi nedir? İşte merak edilen soruların cevabı... Habertürk Giriş: 31.01.2024 - 15:31 Güncelleme: 31.01.2024 - 15:31 facebook

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Afet farkındalık eğitimi nedir, neden verilir? Afet farkındalık eğitimi konuları nelerdir? Başta deprem olmak üzere çeşitli doğal afetlerin meydana geldiği ülkemizde en çok önem veriler eğitimler arasında yer alıyor. İşte Afet farkındalık eğitimi ile ilgili merak edilen detaylar...

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AFET FARKINDALIK EĞİTİMİ NEDİR? AFAD tarafından hazırlanmış olan Afet Farkındalık Eğitimi'dir. Eğitimin amacı, başta deprem olmak üzere ülkemizde sıkça görülen afetlere yönelik olarak, afetlerin öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranışları bireylere kazandırmaktır.