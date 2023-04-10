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"Afet Sağlık Haritası" depremzedeler ve görevlilerin hizmetinde

Medikal Arama Kurtarma Derneğince (MEDAK) depremlerin etkili olduğu illerdeki tüm sağlık tesislerinin yer aldığı Afet Sağlık Haritası oluşturuldu

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AA

MEDAK, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerde sağlık kuruluşları hakkında sahadaki insanların doğru ve güncel olarak bilgilendirilmesi için çalışma başlattı.

Bu kapsamda dernek, deprem bölgesinde görev alan tüm yabancılar da dahil resmi ve özel yardım yardım kuruluşlarıyla temasa geçerek, gerek kendi görevlileri gerekse diğer kurumların yetkili kişileri tarafından illerde hizmet veren sabit veya gezici tüm sağlık kuruluşlarının yerlerinin anlık olarak iletilebildiği WhatsApp üzerinde bir Hizmet Botu geliştirdi.

Sağlık kuruluşlarının yerleri ve güncel durumları gibi sahadan gelen bilgiler, derneğin yazılımcıları tarafından, kurumun cep telefonlarındaki "HERA Dijital Sağlık" uygulaması ve internet tarayıcılarından da girilebilen "https://afetsaglikharitasi.org" internet adresinde oluşturulan haritaya işlendi.

Deprem bölgesinde yabancı sağlık kuruluşlarının da olduğu gözetilerek Türkçe, İngilizce ve Arapça hizmet veren uygulamaya giren bir depremzede veya görevli, dil seçeneği ve konumunu belirterek, kendisine en yakın sabit veya sahra hastanesi, eczane veya bir mobil sağlık kuruluşunun yerini, ne zamana kadar hizmet vereceğini öğrenebiliyor.

Haritadan en yakınındaki sağlık kurumuna yol tarifi alabilen kullanıcıya, gittiği yerde dil farklılığı olma ihtimaline karşı aynı uygulama içinde yazılı veya ses kaydı olarak çeviri hizmeti de sunuluyor.

"HARİTA 5 BİNDEN FAZLA KEZ KULLANILDI"

Dernek kurucusu Aral Sürmeli, 2013 yılında kurduğu MEDAK'ın amacının, afetlerde afetzedelere sağlık hizmeti sunmak olduğunu söyledi.

Depremin ardından Adana'da Seyhan Belediyesince tahsis edilen bir alanda konteyner operasyon merkezi kurduklarını anlatan Sürmeli, burada kamu kurumlarıyla koordine bir şekilde çalıştıklarını belirtti.

Halihazırda çoğunluğu sağlık çalışanı 50'ye yakın üyelerinin bulunduğunu dile getiren Sürmeli, üyelerinin afet olmayan durumlarda belli eğitimlerden geçirildiğini söyledi.

Sürmeli, kurulduklarından itibaren global olarak da dünyanın çeşitli yerlerinde sağlık hizmeti sunduklarını belirtti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sahadaki depremzedelerin yanı sıra görevlilerin hizmet veren tüm sağlık kuruluşlarına ulaşması için "Afet Sağlık Haritası" oluşturduklarını anlatan Sürmeli, haritanın sahadaki herkese büyük kolaylık sağladığını dile getirdi.

Harita sayesinde bölgedeki sağlık kuruluşlarının yerlerinin kolay bir şekilde bulunabildiğini aktaran Sürmeli, "Amacımız aslında, hem afetzedelerin hem yurt dışından veya ülkenin başka yerlerinden gelmiş kişilerin açık hastaneleri, bir anda açılan sahra hastanelerini ya da o gün bir köye gitmiş olan mobil kliniği görüp oradan yardım alabilecekleri yerleri görebilecekler. Bu harita 5 binden fazla kez kullanıldı" diye konuştu.

HARİTA GELİŞTİRİLİYOR

Sürmeli, şubat ayı sonunda kullanıma açtıkları haritanın katkısının görülmesi üzerine gelen önerilerle daha da geliştirme çabasına girdiklerini söyledi.

Aynı haritaya sağlık kuruluşları dışında afette ihtiyaç duyulan tüm kurumların yerleştirilmesinin bölgedeki insanlara büyük kolaylık sunacağına dikkati çeken Sürmeli, şunları kaydetti: "Haritayı geliştirerek kullanıcıların konteyner kentlerin, çadır kentlerin, güvenlik güçlerinin, resmi kurumların nerede olduğu, kurumların binası yıkıldıysa ayrı bir yere veya geçici bir yere açtıysa bunları da görebilecekleri bir harita haline getirmeye başladık. Ekiplerimiz ve diğer sivil toplum örgütleriyle birlikte bu haritayı güncel tutuyoruz. Sistem, en geç haftada bir şekilde güncelleniyor. Haritayı, kullanıcının yemek, barınma, polise başvuru gibi her türlü ihtiyaçlarını tek bir yerden görüntüleyip karşılayabileceği bir sistem haline getirmeye başladık."

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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