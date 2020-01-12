Soylu: 500 adamları ya var ya yok

DHA

Çerkezköy'ün Kızılpınar Mahallesi'nde bir çiftlikte çalışan Afganistan uyruklu soyadı henüz öğrenilemeyen Norulla'dan, 29 Aralık'tan itibaren haber alınamadı. Çiftlik yetkililerinin İlçe Jandarma Komutanlığı'na kayıp ihbarında bulunmasının ardından jandarma ekipleri geniş kapsamlı çalışma başlattı. Kayıp kişinin izine rastlanılmayınca, jandarma çiftlik çalışanlarının ifadesine başvurdu. Çiftlikte çalışan Afganistan uyruklu H.K., şüpheli ifadeler verince çapraz sorguya alındı. H.K., kayıp Norulla'yı kendisinin bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti.

DHA'nın haberine göre, şüpheli H.K., Afganistan'dan yasadışı yollarla birlikte geldikleri Norulla ve H.N. ile çiftlikte çalışmaya başladıklarını anlattı. H.K., çiftlikte Norulla ile H.N.'nin kendisine bir gece alkol içirip, uyuttuktan sonra cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti. Daha sonra Norulla'nın yine kendisine cinsel istismarda bulunmak istediğini söyleyen H.K., "Ben karşı çıkanca aramızda kavga çıktı. Kavga sırasında onu öldürdüm ve cesedini götürüp araziye gömdüm" dediği öğrenildi.

H.K.'nin ifadesi üzerine jandarma ekipleri, Kızılpınar Mahallesi'nin Yanıklık mevkiindeki arazide yaptığı aramada öldürülen Norulla'nın toprağa gömülü halde cesedini buldu. H.K.'nin öldürdüğü Norulla'nın gömdüğü yerin belli olması için de üzerini araç lastiği ile kapattığı görüldü.

Öldürülen Norulla'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri cinayeti itiraf eden H.K. ile ona cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği H.N.'yi gözaltına aldı. Şüphenin cinayette kullandığı bıçak ve olay günü üzerinde bulunan kıyafetlerde muhafaza altına alınmasının ardından olayla ilgili soruşturma sürüyor.