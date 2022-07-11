Afgan çobandan 2 gündür haber yok 0:00 / 0:00

İHA

Tokat'ın Pazar ilçesinde ormanlık alanda kaybolan çobanı arama çalışmaları 2 gündür devam ediyor.

Pazar ilçesine bağlı Doğancalı köyü Akdağ mevkiinde hayvan otlatmak amacıyla araziye çıkan çoban Afganistan uyruklu Mohammad Rasoul Türkmen (45), yaylaya geri dönmedi. Köylüler bölgede yaptıkları aramada hayvanları başıboş olarak buldu. Çobanı bulamayan köylülerin ihbarı üzerine bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Arama çalışmalarında jandarma iz takip köpeği de kullanıldı. İki gündür devam eden aramalarda ise ekipler çobanın izine rastlamadı. Ayrıca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) şahsın telefon sinyalinden bulunduğu konum bölgesi istenerek, bölgede arama yapıldı. Bu çalışmadan da herhangi bir sonuç çıkmadı. Bölgede ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.