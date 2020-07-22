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Afgan kız çocuğu, anne-babasını vuran Taliban militanlarını öldürdü

Afganistan'ın Gur vilayetinde bir kız çocuğu, evlerine saldıran iki Taliban militanını öldürdü. Saldırıda anne-babasını kaybeden Kamar Gul adlı çocuk, evlerindeki Kalaşnikofla birkaç militanı da yaraladı.

Afgan kız çocuğu, anne-babasını vuran Taliban militanlarını öldürdü
BBC TÜRKÇE
- TWITTER
Kamar Gul'un fotoğrafı Afganistan'da viral oldu.

Afganistan'ın Gur vilayetinde bir kız çocuğu, evlerine saldıran iki Taliban militanını öldürdü. Saldırıda anne-babasını kaybeden Kamar Gul adlı çocuk, evlerindeki Kalaşnikofla birkaç militanı da yaraladı.

Valilik Sözcüsü Muhammed Aref Aber'in açıklamasına göre, Gerive köyündeki olay 17 Temmuz'da meydana geldi.

40 kadar Taliban militanı, gece 01.00 sıralarında, Gul'un hükümet yanlısı olmakla suçladıkları babasını bulmak için köyü bastı.

Aber'e göre militanlar önce kapıyı açmayan Gul'un annesini öldürdü. Daha sonra içeri giren saldırganların Gul'un babasını da vurdukları belirtiliyor.

Evdeki Kalaşnikofla ateş açtı

Valiliğe göre anne-babasının öldürülmesine tanık olan 16 yaşındaki Gul, evlerindeki Kalaşnikofu bularak militanlara karşılık verdi. İki Taliban militanı öldü, bazıları da yaralandı.

Köye daha sonra daha kalabalık bir grupla gelen Taliban militanlarının köylüler ve yerel milisler tarafından püskürtüldüğü açıklandı.

Aref Aber, Kamar Gul ve 12 yaşındaki kardeşi Habibulllah'ın saldırıda yara almadıklarını ve güvenli bir yere götürüldüğünü açıkladı.

Sosyal medyada kız çocuğuna destek

Sosyal medyada birçok kişi Gul'ün cesaretini övdü, çocuğun Kalaşnikoflu fotoğraflarını paylaştı.

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani çocukları başkanlık sarayına davet etti.

Ülkede Taliban'un devrildiği 2001 yılından bu yana en az 100 bin Afganın saldırılarda hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Militanlar sık sık, güvenlik güçleri ve hükümete muhbirlik yapmakla suçladıkları kişileri hedef alan bu tür baskınlar düzenliyor.

Taliban'ın Kabil'le barış müzakerelerini kabul etmesine son dönemde saldırılarını yoğunlaştırdığı haber veriliyor.

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