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        Haberler Gündem 3. Sayfa Afgan uyruklu 11 kişi, kumar oynarken yakalandı

        Afgan uyruklu 11 kişi, kumar oynarken yakalandı

        Karaman'da kiraladıkları apartman dairesinde kumar oynayan Afganistan uyruklu 11 kişi suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 23:22 Güncelleme: 13.11.2023 - 23:22
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        Kiraladıkları dairede kumar oynarken yakalandılar!
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        Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Afganistan uyruklu kişilerin kentte kiraladıkları bir apartman dairesinde kumar oynayıp, oynattıkları bilgisini aldı. Bunun üzerine teknik ve fiziki çalışma yapan polis, düzenlediği operasyonda Afganistan uyruklu 11 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı.

        Masada 30 bin lira ve 850 dolara el konuldu. Kiralanan daire de mühürlendi. Gözaltına alınan 11 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

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