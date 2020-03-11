Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, mahkum Talibanların serbest bırakılması kararını açıkladı

AA

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, 14 Mart'tan itibaren 1500 mahkum Taliban serbest bırakılacak. Afganlar arası müzakerelerin başlamasıyla da her iki haftada bir 500 mahkum olmak üzere geri kalan 3 bin 500 mahkum serbest kalacak.

Açıklamada, Gani'nin Afganlar arası müzakerelerin başlamasının önünü açması ve iyi niyet göstergesi olarak bu kararı imzaladığı bildirildi.

İkinci etapta serbest bırakılacak mahkumlar için şiddetin önemli ölçüde azaltılmasının şart koşulduğu açıklamada, serbest bırakılacakların tekrar savaşa katılmayacakları yönünde yazılı taahhütlerinin de alınacağı kaydedildi.

Taliban'ın Katar Ofisi Sözcüsü Suhail Şahin, daha önce yaptığı açıklamada, ABD-Taliban anlaşması kapmasında yapılacak esir takası konusunda ABD yetkililerine mahkum listesi verdiklerini ve o listeye göre Taliban mahkumlarının serbest bırakılmasını istediklerini belirtmişti.