Afganistan'da barış anlaşmasına rağmen şiddet durmadı

AA

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 29 Şubat'ta ABD ile Taliban arasında imzalanan barış anlaşmasından bu yana, ülke genelinde Taliban militanlarınca düzenlenen 2 bin 804 silahlı ve bombalı saldırıda yaklaşık 240 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, 300'den fazla güvenlik görevlisi de yaralandı.

Militanlar, genellikle bu sürede askeri ve polis karakollarını hedef aldı ve kanlı eylemlerin yaşanmasına neden oldu.

Barış anlaşmasına bu yana Taliban üyeleri, günlük ortalama 50 saldırı gerçekleştirdi.

Daha önceki tüm saldırılarıyla ilgili resmi açıklama yapan Taliban, barış anlaşması sonrası gerçekleştirdiği saldırılar konusunda ise sessiz kalmayı tercih etti.

- Sivil ve Taliban kayıpları

Afganistan Ulusal Güvenlik Şurası, Taliban üyelerinin 29 Şubat'tan bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden ve yaralanan sivillerin sayısını 789 olarak açıkladı.

Yol kenarına yerleştirilen bombalar sivil kayıpların yaşanmasına neden olurken, Taliban ile güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmalar da kayıpların yaşanmasındaki bir diğer neden olarak gösteriliyor.

Taliban ise sivil kayıplarını reddederken, bu kayıpların "Afgan ve ABD güçlerinin hava saldırısı sonucu yaşandığını" iddia ediyor.

Afganistan Ulusal Güvenlik Şurasına göre, Taliban saldırılarına karşılık olarak güvenlik güçlerinin düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren ve yaralanan Taliban militanlarının sayısı 2 bin 737 oldu.

Hayatını kaybeden militanların arasında Taliban'ın bölge yöneticilerinin de bulunduğu belirtiliyor.

- Kanlı bir hafta

Son bir haftada Taliban tarafından düzenlenen silahlı ve bombalı saldırılarda ise 61 güvenlik görevlisiyle 34 sivil hayatını kaybetti, 62 sivil yaralandı.

Son bir haftada Taliban saldırılarına yapılan misillemede 309 militan öldürüldü ve 210 militan da yaralandı.

Militanların 20 Nisan'da ülkenin kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin Hoca-i Gar ilçesindeki askeri karakola düzenlediği saldırıda 17 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti ve bu saldırı "haftanın en kanlı eylemi" olarak kayıtlara geçti.

İkinci kanlı saldırı da 24 Nisan'da Badgis vilayetinde yaşandı ve militanların gerçekleştirdiği silahlı saldırıda 13 korucu yaşamını yitirdi.

- Taliban ile mahkum takası

"Afganistan'a Barışı Getirme Anlaşması" 29 Şubat'ta ABD ile Taliban arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapan Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen törenle imzalanmıştı.

ABD ve Taliban arasında mahkum takası yapılacağı da belirtilen anlaşmada, "Taliban olarak bilinen ve ABD tarafından bir devlet olarak tanınmayan Afganistan İslam Emirliği üyesi 5 binden fazla mahkum, karşı taraftan da 1000'den fazla mahkum Afganlar arasında siyasi diyaloğun başlayacağı 10 Mart 2020'ye kadar serbest bırakılacak." maddesi yer almıştı.

Takasın, iki taraf arasındaki görüşmelerin başlayacağı 10 Mart’ta gerçekleşmesi gerekiyordu ancak Kabil'deki siyasi anlaşmazlıklar sürecin ertelenmesine neden olmuştu.

Mahkum takası için 3 kişilik Taliban heyeti, 1 Nisan'da başkent Kabil'e gelmişti.

Şu ana kadar Afgan cezaevlerindeki 550 Taliban üyesi ve Taliban'ın elinde bulunan 60 rehine serbest bırakıldı.