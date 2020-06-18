Afganistan'da barışa giden yolun sonuna yaklaşılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Afganistan'da barışa giden yolun sonuna yaklaşılıyor

ABD ile Taliban arasında 9 Şubat'ta Katar'da imzalanan barış anlaşmasının üzerinden 110 gün geçmesinin ardından Afganlar arası müzakerelerin başlaması için çalışmalara hız verildi.

Afganistan'da barışa giden yolun sonuna yaklaşılıyor
AA

10 Mart'ta gerçekleşmesi planlanan ve yaşanan siyasi kriz nedeniyle ertelenen Afganistan hükümetiyle Taliban arasındaki müzakereler için gün sayımı başladı.

Hükümet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Taliban ile Afganistan hükümeti arasında ilk kez yapılacak barış müzakerelerinin bu ayın sonuna doğru Katar'ın başkenti Doha'da yapılması planlanıyor.

Afgan hükümetini müzakerelerde temsil edecek 21 kişiden oluşan heyet listesinin belirlenme çalışmasında sona yaklaşılırken, bu listede kadın hakları temsilcilerinin de bulunduğu belirtiliyor.

- Taliban ile mahkum takası

Taliban tarafından Afganlar arası müzakerelerin başlaması için ön şart koşulan "mahkum takasının" yüzde 60'ının tamamlandığı görülüyor.

Şu ana kadar Afgan cezaevlerindeki 3 Taliban üyesi ve Taliban'ın elinde bulunan 500'den fazla rehine serbest bırakıldı.

Önceki günlerde Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Afganlar arası müzakerelerin başlaması için geri kalan 2 bin Taliban mahkumun en kısa zamanda serbest bırakılacağını açıklamıştı.

ABD ile Taliban arasında varılan anlaşma kapsamında, Taliban üyesi 5 binden fazla mahkumun, karşı taraftan da 1000'den fazla rehinenin Afganlar arası müzakerelerin başlamasından önce serbest bırakılması gerekiyor.

Mahkum takasının zamanında gerçekleşmesi için önceki haftalarda başkent Kabil'e gelen 5 kişiden oluşan ikinci bir Taliban heyetinin görüşmeleri ve mahkum tespiti çalışmaları da devam ediyor.

- "Barış" için diplomasi trafiği sürüyor

Afganlar arası müzakerelerin başlamasına az bir zaman kala Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Afganistan Ulusal Yüksek Uzlaşma Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ve Dışişleri Bakanı Hanif Atmer'in diploması trafiği hız kesmeden devam ediyor.

Söz konusu hükümet yetkililerinin bazı ülkelerle sanal ortamda toplantıları sürerken, ülke içerisinde de istişareler gerçekleştiriliyor.

İki gün önce video konferans yöntemiyle görüşen Afganistan Dışişleri Bakanı Muhammed Hanif Atmer, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Taliban ile barış görüşmelerini konuştu.

Afganistan Ulusal Yüksek Uzlaşma Konseyi Başkanı Abdullah da Kabil'deki yabancı ülkelerin diplomatik temsilcileri ve milletvekilleriyle barış görüşmelerini sürdürüyor.

- Şiddet durmak bilmiyor

Bir yandan ülkede istikrarın sağlanması için barış çabaları devam ederken diğer yandan şiddet olayları durmak bilmiyor.

Ülke genelinde son 3 haftada yaşanan terör olaylarında yaklaşık 100 sivil hayatını kaybederken, yaklaşık 200 sivil de yaralandı.

Bu sürede Taliban ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalarda 100'e yakın güvenlik görevlisi yaşamını yitirirken, 150'den fazla militanın da öldürüldüğü açıklandı.

Halihazırda ülkenin 8 vilayetinde Taliban ile güvenlik güçleri arasında aralıklarla çatışmalar devam ediyor.

- Taliban ile barış görüşmeleri süreci

Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru olan Taliban örgütü, ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.

Afgan hükümeti, Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için defalarca girişimde bulunmuş ve bu amaçla Barış Konseyi kurmuştu.

Afganistan'ın eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde, Haziran 2013'te, hükümet ile Taliban arasındaki temasların Katar'ın başkenti Doha'da yapılması planlanıyordu.

Ancak Taliban'ın müzakerelerin yürütüleceği ofise "Afganistan İslam Emirliği" yazan tabela ve sözde bayrağını asması üzerine Afgan hükümeti görüşmelerden çekilmişti.

Ofis, bir ay geçtikten sonra kapanmış ve barış müzakereleri de askıya alınmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Nazarbayev koronavirüse yakalandı!
DÜNYANazarbayev koronavirüse yakalandı!
İhvan: Mursi'nin ölümüyle ilgili soruşturma açılana kadar rahat etmeyeceğiz
DÜNYAİhvan: Mursi'nin ölümüyle ilgili soruşturma açılana ...
Brezilya'da son 24 saatte ağır bilanço! - Haberler
DÜNYABrezilya'da son 24 saatte ağır bilanço!
Trump: Bu ülkede polise adil davranılmıyor - Haberler
DÜNYATrump: Bu ülkede polise adil davranılmıyor
Atlanta'da bir siyahiyi öldüren polis cinayetle yargılanacak
DÜNYAAtlanta'da bir siyahiyi öldüren polis cinayetle ...
Afrika'da koronavirüs vakaları artıyor
DÜNYAAfrika'da koronavirüs vakaları artıyor
ABD'de FETÖ okulunun hibe başvurusu reddedildi
DÜNYAABD'de FETÖ okulunun hibe başvurusu reddedildi
Büyükelçi Bozkır BM sistemindeki en üst düzeyli görevi üstlenecek - Haberler
DÜNYABM 75. Genel Kurul Başkanlığına Volkan Bozkır seçildi
Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Libya dönüşü konuştu!
DÜNYABakan Çavuşoğlu Libya dönüşü konuştu!
Trump, Uygur Türklerine baskı uygulayan Çinli yetkililere yaptırım yasasına onayladı!
DÜNYATrump o yasayı onayladı!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X