Afganistan'da bombalı saldırıda 2 sivil yaşamını yitirdi

Nangarhar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Farid Han, basına yaptığı açıklamada, vilayetin merkezi Celalabad şehrinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, polis aracının bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.
Han, saldırıda 2 sivilin yaşamını yitirdiğini, 3 polis ile 15 sivilin yaralandığını belirtti.
Nangarhar Hastanesinden yapılan açıklamada, yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Ülke genelinde son zamanlarda artmaya başlayan silahlı saldırıların hedefinde gazeteciler, aktivistler, din alimleri, kamu görevlileri ve güvenlik güçleri bulunuyor.
Afganistan hükümeti, bu saldırılardan Taliban'ı sorumlu tutuyor. Taliban ise saldırılarla bağlantısının olmadığını savunuyor.
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