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HaberlerDünya

Afganistan'da intihar saldırısı: 10 ölü

Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde düzenlenen intihar saldırısında 10 kişi öldü.

Afganistan

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, yaptığı açıklamada, saldırının Kunduz'un merkezindeki kavşakta toplanan emniyet yetkilileri arasında gerçekleştiğini söyledi.

Saldırıda 10 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Rahimi, aralarında Kunduz Emniyet Müdürü Manzur Estanikzey'in de bulunduğu 12 kişinin yaralandığını belirtti.

Görgü tanıkları, saldırganın, kendisini gazeteci olarak tanıtarak emniyet yetkililerin arasına girdiğini aktardı.

KENTE SALDIRI PÜSKÜRTÜLDÜ

Öte yandan, dün sabah saatlerinde militanların Kunduz kent merkezine gerçekleştirdiği saldırı püskürtüldü.

Saldırının ardından Kunduz'a giden Savunma Bakanı Esadullah Halid, çatışmalarda 9 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Halid, çatışmalarda ayrıca 36 militanın öldürüldüğünü ve saldırının püskürtüldüğünü bildirdi.

Kunduz Devlet Hastanesinden yapılan açıklamada da çatışmalarda 70 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Taliban'dan yapılan açıklama ise saldırı sonucu Kunduz merkezinin birçok bölgesinin kontrolünü sağladıkları iddia edildi.

Taliban militanları, 4 sene önce de Kunduz merkezine düzenlediği saldırı sonucu kent merkezinin kontrolünü kısa süreliğine ele geçirmişti.

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