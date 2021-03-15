Afganistan'da kız çocuklarının şarkı söylemesinin yasaklanması tepkilere yol açtı

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AA

Eğitim Bakan Vekili Rengine Hamidi yaptığı açıklamada, Kabil Eğitim Müdürlüğü tarafından 12 yaşından büyük kızların halka açık alanlarda şarkı söylemesinin yasaklanmasının Bakanlığın kararı olmadığını söyledi.

Kararın Bakanlık tarafından soruşturulduğunu ifade eden Hamidi, okul öğrencilerinin şiir ve şarkı söyleme konusunda özgür olduklarını belirtti.

Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu da çocuk hak ve özgürlüklerine herhangi bir kısıtlama getirmenin insan hakları ilkelerine ve hukuka aykırı olduğunu açıkladı.

Komisyondan yapılan açıklamada, kız ve erkek çocuklarının yasalar çerçevesinde haklarından eşit ve özgürce yararlanabileceği kaydedildi.

Öte yandan çok sayıda Afgan aktivist de sosyal medya üzerinden karara tepki gösterdi.

Kabil Eğitim Müdürlüğü, 10 Mart'ta tüm okullara mektup göndererek 12 yaşından büyük kız çocuklarının halka açık alanlarda yapılan törenlerde şarkı söylemesini yasaklamıştı.