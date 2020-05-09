Afganistan'da Kovid-19 vakası sayısı 4 bin 33'e yükseldi

AA

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Vahid Mayar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınını önlemek için çoğu kentte sokağa çıkma yasağının Ramazan Bayramı'na kadar devam edeceğini söyledi.

Daha önce 3 bin 563 olarak açıklanan vaka sayısının 4 bin 33'e çıktığını belirten Mayar, şimdiye kadar 115 kişinin yaşamını yitirdiğini, 501 hastanın da iyileştiğini dile getirdi.

Mayar, en çok vakanın başkent Kabil'de görüldüğünü ve Herat vilayetinin de ikinci sırada yer aldığını kaydetti.

Öte yandan Afganistan hükümeti, Kovid-19 salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahiplerine günlük ücretsiz ekmek dağıtımına başladı.

Kovid-19 vakalarının artmaya başlamasıyla ülke genelinde eğitime ara verilmiş, Nevruz ve Çiftçi bayramlarının yanı sıra tüm spor etkinlikleri iptal edilmişti.

Ülkede, önlemler kapsamında günlük resmi çalışma süresi de 8 saatten 5 saate indirilmişti.