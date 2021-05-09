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Afganistan'da ortaokul girişinde meydana gelen patlamada en az 30 kişi öldü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, bir ortaokulun dışında yaşanan patlamada en az 30 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı. Patlama, Cumartesi günü başkentteki Şii azınlık Hazara etnik grubunun yoğun yaşadığı bölgede, öğrenciler binadan çıkarken meydana geldi.

Afganistan'da ortaokul girişinde meydana gelen patlamada en az 30 kişi öldü
BBC TÜRKÇE
- EPA

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, bir ortaokulun girişinde meydana gelen patlamada en az 30 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı. Patlama, Cumartesi günü başkentteki Şii azınlık Hazara etnik grubunun yoğun yaşadığı bölgede, öğrenciler binadan çıkarken yaşandı.

Saldırıyı üstlenen olmadı. Ağırlıklı olarak Hazaraların yaşadığı Daşt-i Barçi, Sünni İslamcı militanların sıklıkla hedef aldığı bir bölge.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü Tarık Arian "En az 30 kişi öldü, 52 kişi yaralandı" dedi.

Arian'ın yardımcısı Hamid Roşan da AFP'ye açıklamasında patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığını, ölenler arasında öğrencilerin de bulunduğunu söyledi.

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, Seyid el Şuhada adlı okulun girişinde meydana gelen patlamadan Taliban'ı sorumlu tuttu.

Gani yazılı açıklamasında, "Bu vahşi örgütün savaş alanında güvenlik güçleriyle mücadele edecek gücü yok, onun yerine vahşice, barbarca kamu alanlarına, kız çocuklarının gittiği okullara saldırıyorlar" dedi.

Taliban ise suçlamaları reddedip, ABD ile askerlerin çekilmesinin önünü açan anlaşmaya imza attıkları geçen yıl Şubat ayından bu yana Kabil'de hiç saldırı düzenlemediklerini duyurdu.

'Afganistan'ın geleceğine saldırı'

Yaklaşık bir yıl önce Daşt-i Barçi'de bir kadın doğum hastanesi hedef alınmış, saldırıda 24 çocuk, kadın ve bebek hayatını kaybetmişti.

Saldırının yaşandığı bölgede, Ramazan Bayramı öncesi alış veriş yapanlar ve öğrenciler bulunuyordu. Eğitim Bakanlığı sözcüsü Najiba Arian, Reuters haber ajansına açıklamasında yaralananların çocuğunun kız öğrenciler olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği'nin Afganistan'daki delegasyonu Twitter hesabından açıklamasında "özellikle kız öğrencileri hedef almak bu saldırıyı Afganistan'ın geleceğine yönelik bir saldırı yapıyor" dedi.

ABD'nin 11 Eylül'de ülkede kalan 2500 askerini çekeceğini açıklamasının ardından ülkede şiddet olayları da tırmandı.

BBC Afganistan muhabiri Secunder Kermani, bölgenin Şii azınlıkların yaşadığı bir yer olduğuna dikkat çekti: "IŞİD onları inançsız olarak görüyor ve daha önce de yumuşak hedeflere yönelik saldırılar düzenledi. Spor salonlarına, kültür merkezlerine ve özellikle eğitim kurumlarına yönelik bombalı saldırılarda onlarca kişi öldü. IŞİD, Taliban ile Afgan hükümeti arasındaki barış görüşmelerinde taraf değil, görüşmelerde askıya alınmış durumda. Henüz Cumartesi günkü saldırıyı üstlenen olmadı ama ülkenin doğusunda kontrolü altındaki bölgelerin büyük bir bölümünü kaybeden IŞİD, Kabil ve Celalabat'ta suikastlara, bombalı saldırılara devam ediyor."

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