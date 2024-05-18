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        Haberler Dünya Afganistan'da sel: 50'den fazla kişi öldü, bölgeye ulaşılamıyor

        Afganistan'da sel: 50'den fazla kişi öldü, bölgeye ulaşılamıyor

        Afganistan'ın orta kesiminde meydana gelen sel nedeniyle 50'den fazla kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.05.2024 - 09:55 Güncelleme: 18.05.2024 - 09:55
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        Afganistan'da sel: 50'den fazla kişi öldü
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        Afganistan'ın orta kesiminde meydana gelen yeni bir şiddetli yağmur ve sel felaketinin ardından en az 50 kişinin öldüğü açıklandı.

        Merkez Ghor vilayetinin enformasyon departmanı başkanı Mawlawi Abdul Hai Zaem, dün başlayan ve bölgeye giden birçok önemli yolu da kesen yağmurda 50'den fazla insanın öldüğünü, kaç kişinin yaralandığına dair ellerinde bir bilgi olmadığını söyledi.

        Geçen hafta da Afganistan'ın Bağlan vilayetinde meydana gelen seller sonucu 300'ü aşkın kişi yaşamını yitirmişti.

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