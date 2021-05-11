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Afganistan'da şiddetin gölgesinde Ramazan Bayramı hazırlıkları başladı

Terör saldırılarının arttığı Afganistan'da halk, Ramazan Bayramı hazırlıklarına başladı.

Afganistan'da şiddetin gölgesinde Ramazan Bayramı hazırlıkları başladı
AA

Ramazan Bayramı'na günler kala Afganistan halkı, şiddet olayları tırmanmasına rağmen semt pazarlarına akın ederek bayram alışverişi yaptı.

Ülkenin başkenti Kabil'deki halk pazarı, bayram alışverişi için en çok tercih edilen yerlerin başında geliyor.

Erkeklerin özgürce alışveriş yaptığı çarşılarda, burkalı kadınlar bayram alışverişi için çocuklarına elbise ve ayakkabı beğenirken başı açık ve kapalı kadınların da mağazalarda alışveriş yaptığı görülüyor.

Afganistan halkı bayramın geleneksel yiyeceği kuruyemişten de vazgeçmiyor.

Pazar, tüm engellemelere rağmen bayram arifesinde insanlarla dolup taştı.

- "Güvenlik tehdidi pazarı olumsuz etkiledi"

Kabil'in Pul-i Bag Umumi pazarına bayram alışverişine gelen Ahmad Faisal, AA muhabirine, hem yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hem son zamanlarda artan güvenlik tehdidinin, pazardaki satışları olumsuz etkilediğini söyledi.

Her şeye rağmen pazarda bayram alışverişinin devam ettiğini ifade eden Faisal, "İnsanlar, Ramazan Bayramı için başka şeylerden daha çok kuruyemiş satın alıyor." dedi.

Mendevi pazarında kadın kıyafetleri satan Muhammed Vera Hakimi, artan şiddet olaylarının satışları düşürdüğünü belirtti.

Bu seneki satışların, geçen seneye göre çok az olduğuna dikkati çeken Hakimi, ülkeye en kısa zamanda barışın gelmesini istediklerini dile getirdi.

Kabil sakinlerinden Ahmet Popal, Ramazan Bayramı için kendisi ve ailesine elbise satın almak için pazara geldiğini ifade etti.

Medine pazarı esnafı Muhammed Ramiş de "Bayram yaklaştı ancak pazar iyi değil. İnsanlar ülkenin geleceğini ve kendi can güvenliğini düşünüyor. Ayrıca barış görüşmelerinin belirsizliği de pazarı olumsuz etkiliyor." diye konuştu.

- Ülkede şiddet olayları arttı

Ülkede bir yandan istikrarın sağlanması için barış çabaları sürerken diğer yandan şiddet olayları artarak devam ediyor.

Logar vilayetinde 30 Nisan'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 30 kişi hayatını kaybetmişti.

Diğer yandan 8 Mayıs'ta başkent Kabil'de bir okulun önünde düzenlenen bombalı saldırılarda 50 sivil yaşamını yitirmişti.

Afganistan hükümetine göre yaklaşık 10 gündür yabancı güçlerin çekilmeye başlamasından bu yana ülkede şiddet olayları bir hayli arttı.

Afganistan Cumhurbaşkanı Ulusal Güvenlik Danışmanı Hamdullah Muhib, Taliban'ın son bir hafta içerisinde 7 vilayeti ele geçirmek için saldırılarını arttırdığını söyledi.

Öte yandan Taliban, Afganistan'da Ramazan Bayramı sırasında 3 gün boyunca ateşkes uygulayacağını açıkladı.

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