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HaberlerDünya
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Afganistan'da Taliban saldırısında 9 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Sar-ı Pul vilayetinde düzenlediği silahlı saldırıda 9 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Afganistan'da Taliban saldırısında 9 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
AA

Sar-ı Pul İl Şura Başkanı Muhammed Nur Rahmani, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, militanların, Balhab ilçesine bağlı Tegab Taht bölgesindeki korucu karakoluna silahlı saldırı düzenlediğini bildirdi.

Rahmani, saldırıda 9 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 1 güvenlik görevlisinden ise haber alınamadığını belirtti.

Taliban'dan konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

İstikrarın sağlanması için barış çabalarının devam ettiği ülkede, şiddet olayları durmak bilmiyor.

- Taliban ile barış süreci

Afganistan'da en büyük yabancı askeri varlığa sahip ülke ABD, eski Başkan Donald Trump döneminde, Taliban ile Katar'ın başkenti Doha'da anlaşma imzalamıştı.

Trump yönetimi, NATO içinde istişare etmeden ve müttefiklerine danışmadan 29 Şubat 2020'de yaptığı anlaşmayla 1 Mayıs'a kadar Afganistan'daki tüm yabancı güçlerin ülkeden ayrılacağı taahhüdünde bulunmuştu. Taliban da buna karşılık çekilmeye kadar yabancı güçlere saldırmamayı taahhüt etmişti.

Son bir yılda, Afganistan hapishanelerinden yaklaşık 5 bin Taliban mahkumu tahliye edilmiş, Taliban'ın rehin tuttuğu 1000 kişi serbest kalmış, ABD de asker sayısını önemli ölçüde azaltmıştı.

Anlaşma, yalnızca yabancı güçlere saldırmama şartı getirdiği için Taliban, Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine devam etti. Ülkede Taliban'ın üstlenmediği çok sayıda şiddet olayları yaşandı.

Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonuna (UNAMA) göre, ABD ile Taliban arasında barış anlaşmasının imzalanmasının ardından 3 binden fazla sivil hayatını kaybetti.

Afgan yönetimi ve Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah gibi aktörlerin de içinde bulunduğu bir kesime göre Taliban, Doha Anlaşması'na uymuyor.

Afgan tarafları, Doha'da Eylül 2020'de başlayan ve ocakta ilk turu tamamlanan müzakerelerde, usul ve yönteme ilişkin uzlaşı sağladı. Ancak 22 Şubat'ta tekrar başlayan müzakerelerde içerik kısmına geçilemedi.

Kabil yönetimi, öncelikle Taliban'ın eylemlerini sonlandırmasını ve kapsamlı ateşkese gidilmesini şart koşuyor.

Taliban ise ABD ile yaptığı Doha Anlaşması'na uyup, yabancı güçlere saldırmadığını vurgulayarak takviminin işletilmesini istiyor. Yabancı güçlerin 1 Mayıs'a kadar ülkeden ayrılmasını, bir geçiş yönetimi kurulmasını ve mahkumların serbest bırakılmasını talep eden Taliban, lider kadrolarının BM Güvenlik Konseyinin terör listelerinden çıkartılmasını bekliyor.

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