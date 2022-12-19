Afganistan'da tünelde meydana gelen yangında en az 19 kişi öldü

Afganistan’da bir tünelde meydana gelen yangında en az 19 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Cumartesi gecesi başkent Kabil’i ülkenin kuzey eyaletlerine bağlayan Salang Geçidi'nde bir akaryakıt tankeri devrildi ve alev aldı.

Pazar sabahı söndürülemeyen yangın, daha sonra diğer araçlara da sıçradı.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, çok sayıda aracın tamamen yandığı görüldü.

Olayda yaralanan görgü tanıklarından birisi, Tolo News’a yaptığı açıklamada, “Tanker patladı. Düştüm ve kıyafetlerim alev aldı” dedi.

AFP’ye konuşan üst düzey sağlık yetkilisi Abdullah Afgan Mal, cesetlerin bazılarının da ciddi şekilde yandığını söyledi.

Yetkili, bazı cesetlerin kimlere ait olduğunu belirlemenin çok zor olduğunu belirtti.

Başka bir yetkili de olayda 32 kişinin yaralandığını söyledi. Ölü sayısının hala artabileceği düşünülüyor.

Bayındırlık Bakanlığı, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve tünelin trafiğe kapatıldığını duyurdu.

2,6 kilometre uzunluğundaki tünel 3 bin 400 metre rakımda bulunuyor.

1982’de meydana gelen başka bir yangında en az 400 kişi ölmüştü. Ancak pek çoğuna göre o olaydaki ölü sayısı bini geçiyordu.

1960’larda Sovyetler Birliği döneminde tamamlanan yapı, sık sık kazalar ve çığ düşmeleri nedeniyle kapanıyor.

AFP