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Afganistan'da üçü kadın 12 kişi, stadyumda binlerce kişinin önünde kırbaçlandı

A﻿fganistan'ın doğusundaki Lovgar vilayetinde, üçü kadın 12 kişi, bir stadyumda, binlerce kişinin önünde kırbaçlandı.

Afganistan'da üçü kadın 12 kişi, stadyumda binlerce kişinin önünde kırbaçlandı
BBC TÜRKÇE

Mattea Bubalo | BBC News

AfganistanReuters

Afganistan'ın doğusundaki Lovgar vilayetinde, üçü kadın 12 kişi, bir stadyumda, binlerce kişinin önünde kırbaçlandı.

Taliban sözcüsü BBC'ye bu kişilerin "zina, soygun ve eşcinsel ilişki gibi ahlaki suçlar işlediğini" söyledi.

Bu ay ikinci kez kalabalık önünde kırbaç cezası uygulanıyor. Bu gelişme, Taliban'ın 1990'lardakine benzer sert bir yönetim anlayışına geri dönebileceğinin işareti olarak değerlendiriliyor.

Taliban'ın Lovgar'daki sözcüsü Ömer Mansur Mücahid, kadınların kırbaçlandıktan sonra serbest bırakıldığını, erkeklerin ise hapse gönderildiğini söyledi.

Sözcüye göre cezalandırılan kadınlar ve erkeklere 21 ila 39 kez arasında kırbaç vuruldu.

Bir kişiye en fazla 39 kırbaç cezası veriliyor.

Geçen hafta da Tahar vilayetinde 19 kişinin benzer şekilde kalabalık önünde cezalandırıldığı haberleri çıkmıştı.

Taliban lideri Haybetullah Ahundzade, geçen hafta yargıçlara, Şeriat kanunlarını tamamen uygulama emri vermişti.

Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahid, soygun, insan kaçırma ve isyana teşvik gibi suçları işleyen kişilerin, şeriat kanunlarına göre cezalandırılması gerektiğini söylemişti.

Afgan kadınlarGetty Images

Taliban'ın hangi suçlar için ne tür cezalar uygulanacağının kesin bir tanımı yok.

Fakat şeriat kanunları çerçevesinde belirli suçlardan hüküm giyenler halka açık bir şekilde idam edilebiliyor ya da taşlanarak (recim) öldürülebiliyor. Ayrıca bu kişilerin uzuvları kesilebiliyor.

Haybetullah Ahundzade'nin emri Taliban'ın haklar ve özgürlükler konusunda tavrını sertleştirebileceğinin işareti olarak görülüyor.

Taliban geçen yıl iktidarı ele geçirdiğinde ılımlı bir yönetim sergileyeceği taahhüdünde bulunmuştu.

1996-2001 yılları arasındaki Taliban yönetiminde birçok kişinin cezası halkın önünde infaz edilmiş, başkent Kabil'deki ulusal statta idamlar gerçekleştirilmişti.

Taliban yönetimi geçen yıl kadınlara yönelik baskıcı uygulamalara da geri dönülmeyeceği sözünü vermişti.

Fakat, bu süre içinde kadınların haklarının ciddi oranda sınırlandırıldığı görüldü.

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