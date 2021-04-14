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Afganistan'da yılın ilk 3 ayında 573 sivil öldürüldü

Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA),Afganistan'da 2021'in ilk çeyreğinde 573 sivilin öldürüldüğünü bildirdi.

Afganistan'da yılın ilk 3 ayında 573 sivil öldürüldü
AA

UNAMA'dan yapılan açıklamada, ülkede devam eden şiddet olaylarında 1210 sivilin yaralandığı kaydedildi.

Sivil ölümlerinde, geçen yıl aynı döneme göre yüzde 29 artış yaşandığı ifade edilen açıklamada, sivil ölümlerinin yüzde 43,5'inden Taliban, yüzde 17'sinden hükümet yanlısı gruplar, yüzde 5'inden terör örgütü DEAŞ, geri kalanından ise devlete muhalif gruplar sorumlu tutuldu.

Açıklamada, sivil kayıplarının çatışmalar, bombalı saldırılar ve suikastlar sonucu yaşandığı belirtildi.

Bu süre içerisinde 179 sivilin sadece çatışmalar nedeniyle hayatını kaybettiği vurgulanan açıklamada, sivil kayıpların arasında çocuk ve kadınların da bulunmasının korkutucu olduğu vurgulandı.

Bir yandan ülkede istikrarın sağlanması için barış çabaları sürerken diğer yandan saldırılar devam ediyor.

- ABD'nin Taliban ile anlaşması ve Afganlar arası barış görüşmeleri

ABD, 29 Şubat 2020'de Taliban ile Doha'da barış anlaşması imzaladı.

Afganistan'da asker bulunduran müttefiklerine danışmadan hareket eden ABD, Taliban'a tüm yabancı güçlerin 1 Mayıs 2021'e kadar çekileceği sözünü verdi.

Taliban'ın yabancı güçlere saldırmamayı taahhüt etmesine karşın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemler anlaşma dışında kaldı. Taliban ve Afgan yönetimi karşılıklı olarak binlerce kişiyi serbest bıraktı.

Taraflar nihai anlaşmanın müzakeresi için ocakta usul ve yöntemde anlaştı ancak 22 Şubat'ta başlayan müzakerelerde içerik kısmına geçilemedi.

Kabil yönetimi, Taliban'dan öncelikle kapsamlı ateşkes uygulamasını istiyor ve geçiş hükümeti talebini reddediyor.

Taliban, terör örgütleri listelerinden çıkabilmek için ABD'nin taahhüdünü yerine getirmesini de istiyor.

ABD en son 8 Mart'ta 90 günde şiddetin azaltılması ve taraflar arasında geçiş hükümeti kurulması önerisinde bulundu.

Afgan taraflar ile ABD'nin teklifiyle görüşmelerin bu ay Türkiye'de devam etmesi kararlaştırıldı.

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