AA

ABD'nin Afganistan Özel Başmüfettişliği (SIGAR),NATO şemsiyesi altında ülkede görev yapan Kararlı Destek Gücü'nün, Taliban'la yapılan görüşmeleri gerekçe göstererek, örgütün saldırılarına ilişkin raporları müfettişlik ve kamuoyu ile paylaşmayacağını bildirdiğini açıkladı.

SIGAR'ın ABD Kongresine 2020'nin ilk çeyreğine ilişkin sunduğu raporda, "Kararlı Destek Gücü, Eylül 2018'den bu yana düzenli olarak SIGAR'a sağladığı 'düşman saldırıları' ve 'etkili düşman saldırıları' verilerini bundan sonra sağlamayacağını bildirdi. Bunun yerine ülkede yaşanan saldırılara ilişkin, Taliban'ın mart ayında koalisyon kuvvetlerine saldırmaktan kaçındığını ancak Afgan güvenlik güçlerine yönelik saldırılarını önceki yılların aynı dönemine göre artırdığını açıkladı." ifadeleri yer aldı.

Raporda, Kararlı Destek Gücü'nün Taliban ile yürütülen diplomatik görüşmelerin etkilenmemesi için böyle bir sınırlamaya gittiği kaydedildi.

Taliban ile yapılan görüşmelerin sonuçlanmasından sonra bu saldırılara ilişkin verilerin müfettişlik ve kamuoyu ile paylaşılacağının bildirildiği aktarılan raporda, "Düşman saldırıları verileri Afganistan'daki güvenlik durumunun raporlaması için SIGAR'ın elindeki son ölçüttü çünkü Kararlı Destek Gücü, 2018'den itibaren ülkedeki ilçelerin kimin elinde olduğuna ilişkin verileri sağlamayı kesmişti." denildi.

Ayrıca, raporda Afgan hükümetinin bundan sonra askeri kayıplarını gizli tutacağını açıkladığına dikkat çekildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jonathan Hoffman da örgütün saldırılarının raporlanıp kamuoyu ile paylaşılmasının Taliban'la yapılan görüşmelerde yarar sağlamayacağını söyledi.

Ayrıca, Hoffman, "Taliban'ın gösterdiği şiddetin seviyesinden memnun değiliz. Bu denli şiddet diplomatik bir çözümde faydalı olmayacaktır." ifadelerini kullandı.