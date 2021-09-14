Afganistan'dan çekilme süreci, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Kongre üyelerinin tartışmasına neden oldu

AA

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinde düzenlenen Afganistan oturumunda, Kongre üyelerinin sorularını yanıtladı.

Blinken, 13 Temmuz'da aldıkları istihbaratın, Afgan hükümetinin ABD kuvvetlerinin tamamen çekilmesinden önce çökmeyeceğini gösterdiğini belirterek, Afgan hükümetinin beklenenden hızlı çökmesini öngörememelerinin, istihbarattan kaynaklandığını savundu.

Afganistan'dan ABD vatandaşlarını ve ABD ile çalışmış kişileri çıkarmaya devam ettiklerini aktaran Blinken, bu ülkedeki ihtiyaç sahiplerine 64 milyon dolarlık insani yardımda bulunacaklarını kaydetti.

Oturum sırasında Florida Temsilcisi Cumhuriyetçi Brian Mast, Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın kapısında düzenlenen saldırıda ölen 13 ABD askerinin fotoğraflarını göstererek, bu askerlerin ailelerinin, yönetimden dürüstlük beklediğini dile getirdi. Mast, yönetime, Afganistan'da yaşananların sorumluluğunu almaları çağırısında bulundu.

Brian Mast, yanıt vermesi için Blinken'a söz vermezken, süresini aştıktan sonra da yönetimi protestosuna devam etti.

Tennessee Temsilcisi Tim Burchett ise çekilme sırasında ölenlerden Biden yönetimini sorumlu tuttu.

Cumhuriyetçi Burchett, Blinken'a hitaben, "Ölenlerin kanı senin ellerindedir. Seni istifaya çağırıyorum." dedi.

Bu tepkiye karşı konuşmak isteyen Blinken'a ise Komite Başkanı söz vermedi.

Diğer taraftan, Tennessee Temsilcisi Cumhuriyetçi Mark Green, Blinken'a, Taliban'ın terör örgütü olup olmadığını sordu.

"Evet" yanıtını alan Green, Blinken'a "O zaman onlarla müzakere etmemizi haklı kılan nedir?" sorusunu yöneltirken, Blinken ise sadece Amerikan vatandaşlarını ülkeden çıkarmak üzere Taliban ile iş birliği yaptıklarını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı ve Kongre üyelerinin, Amerikan ordusu ile çalışmış birçok kişiye bunu kanıtlayan belgelerini yok etmelerini söylediğini anımsatan Green, "Günün birinde Taliban tarafından öldürülmesinler ve cesetleri çamurlu bir yol kenarına atılmasın diye o belgeleri yok etmelerini biz söyledik. Şimdi onları nasıl oradan çıkaracağız?" diye sordu, ancak Blinken bu soruya yanıt veremedi.

Green, "Kapıda (Hamid Karzai Havaalanı'nda) binlerce Amerikan vatandaşı vardı ve hiçbiri içeri giremedi. Bunun sorumlusu sensin, bunu kabul et. Güvenilirliğin adına bunu kabul et." diyerek, Blinken'a tepki gösterdi.

Bagram Hava Üssü'nün boşaltılmasına ilişkin kararı kimin verdiğine ilişkin soru üzerine Blinken, bunun kararının ordu tarafından alındığını ve çekilmeyi ordunun planladığını belirtti.

Florida Temsilcisi Cumhuriyetçi Greg Stuabe ise Afganistan'da yaşananların, eski Başkan Donald Trump'a yüklenmesinden dolayı Blinken'a tepkisini dile getirdi.

Çekilmenin icrasının tamamen Biden yönetiminde olduğunu belirten Stuabe, "Bu başarısızlığın sorumlusu Trump yönetimi değil sizsiniz. Tüm bu başarısızlığın Trump'a yıkılıyor olması utanç verici." değerlendirmesinde bulundu.