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HaberlerDünyaSON DAKİKA: Afganistan'ın başkenti Kabil'de peş peşe bombalı saldırılar!
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Afganistan'ın başkenti Kabil'de peş peşe bombalı saldırılar!

Afganistan'ın başkenti Kabil'de art arda düzenlenen bombalı saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti.

SON DAKİKA: Afganistan'ın başkenti Kabil'de peş peşe bombalı saldırılar!
Kabil'de peş peşe bombalı saldırılar!
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AA

İçişleri Bakanlığı sözcüsünün Yardımcısı Hamıd Ruşan, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Sar-i Kariz ve Golai Davahane bölgelerinde peş peşe bombalı saldırılar düzenlendiğini söyledi.

Saldırılarda 10 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Ruşan, 12 kişinin de yaralandığını belirtti.

Ruşan, saldırılarda sivillerin hedef alındığını ve bu durumun insanlık suçu olduğunu kaydetti.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

Bir yandan ülkede istikrarın sağlanması için çalışmalar sürerken diğer yandan saldırılar devam ediyor.

Öte yandan Afganistan hükümetine göre yaklaşık 1 aydır yabancı güçlerin çekilmeye başlamasından bu yana ülkede şiddet olayları arttı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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