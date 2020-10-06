AA

Afganistan'ın İstanbul Başkonsolosu Barakzai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Azerbaycan ve Ermenistan arasında çatışmalara neden olan Dağlık Karabağ meselesi, Afganistan'da hükümet ile Taliban arasındaki barış süreci ve ülkesinin Türkiye ile ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki işgalinin uluslararası hukuk gereğince son bulması gerektiğini vurgulayan Barakzai, "Biz uluslararası hukuk ve düzenin bozulmaması için bu hedefe ulaşılmasını istiyoruz. Afganistan hükümetinin açıkça ifade ettiği önemli noktalar, uluslararası hukuk ilkelerine ve bu bölgenin tarihsel geçmişine ve Dağlık Karabağ'ın işgal edilmiş bölgelerinin kurtarılmasına dayanmaktadır. Dolayısıyla bu sorunun mümkün olan en kısa sürede diyalog yoluyla çözülmesi gerekiyor." dedi.

Afganistan hükümeti ile Taliban arasında devam eden barış görüşmelerine ilişkin Türkiye'nin tutumundan da övgüyle söz eden Barakzai, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun barış görüşmelerinin açılış töreninde yaptığı konuşmanın Afganistan'da memnuniyetle karşılandığını hatırlattı.

Afgan diplomat, "Biz, Türk kardeşlerimizin Afganistan hükümeti ve halkının talepleri doğrultusundaki bu ilkesel konumunu memnuniyetle karşılıyoruz. Afganistan ve Türkiye arasındaki asırlardır devam eden bu dostluk ilişkisinin daha da güçlenmesini arzu ediyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin her konuda Afganistan'ın yanında olduğuna dikkati çeken Barakzai, "Eğitim, öğretim, askeri eğitim, ekonomik ve siyasi iş birliği olmak üzere çeşitli alanlardaki yakın iş birliği ve dostluktan dolayı Türkiye hükümetine her zaman müteşekkiriz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Afganistan'daki Türk yatırımlarının 1,8 milyar dolara ulaştığını aktaran Barakzai, şöyle devam etti:

"Afganistan'daki Keceki Barajı'nın ikinci etabının inşaat sözleşmesi, Türk şirketleriyle imzalandı ve projenin yapımına yakında başlanacak. Ayrıca Afganistan Şehircilik Bakanlığı ile prefabrik ürün üreticisi bir Türk şirket arasında da bir anlaşma imzalandı. Anlaşma kapsamında bu alandaki Türk teknolojisini Afganistan'a transfer edip gerekli hastane ve binaları bir an önce inşa edebilmeyi öngörüyoruz."

Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgalinden kaynaklanan sorunun geçen hafta çatışmaya dönüşmesi üzerine Afganistan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'a destek mesajı yayınlamıştı. Afganistan Milli Meclisi tarafından dün yayımlanan bildiride de Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğu belirtilerek, Ermenistan'ın işgalci güçlerinin bu topraklardan derhal ve koşulsuz geri çekilmesi istenmişti.



