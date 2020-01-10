Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde Pakistanlı aşiret liderlerinin de katıldığı törende konuşan Nangarhar Valisi Şah Mahmud Miyahil, vilayetin çeşitli ilçelerinde terör faaliyeti yürüten yüzlerce DEAŞ mensubunun geçen aylarda teslim olduğunu söyledi.
50 KADIN VE 76 ÇOCUK; AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ
Söz konusu kişilerin kimlik tespiti yapıldıktan sonra Pakistan vatandaşı 50 kadın ve 76 çocuğun, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin talimatıyla ailelerine teslim edildiğini ifade eden Miyahil, bu sürecin devam edeceğini belirtti.
YAKLAŞIK BİN DEAŞ'LI TESLİM OLMUŞTU
Nangarhar vilayetinde geçen sene düzenlenen operasyonlar sonucu aralarında yabancıların da bulunduğu yaklaşık bin DEAŞ mensubu güvenlik güçlerine teslim olmuştu.
YORUMLAR