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Afganistan robot takımında yer alan kız öğrenciler Katar'ın himayesinde eğitimlerine devam ediyor

Afganistan'ın tamamı kız öğrencilerden oluşan robot takımının üyeleri, Katar'ın himayesinde eğitim görüyor.

Afganistan robot takımında yer alan kız öğrenciler Katar'ın himayesinde eğitimlerine devam ediyor
AA

Katar Kalkınma Fonu ve Katar Vakfının desteğiyle Afganistan'ın Herat kentinden Katar'a gelen 15 ila 19 yaşlarındaki Afganistanlı kız öğrenciler, kendi alanlarında eğitimlerine devam ediyor.

ABD'nin başkenti Washington'da 2017'de düzenlenen "First Global Challenge" robotik yarışmasına katılarak adlarını duyuran kız öğrenciler, Katar'ın başkenti Doha'da eğitim hayatlarını sürdürüyor.

- Afganistan'daki gelişmeler sonrasında Katar'a geçiş

Katar merkezli Q Life dergisinde yayımlanan habere göre, Afganistan'daki siyasi durumun değişmesi sonrasında ABD'li sivil toplum kuruluşu Dijital Vatandaş Fonu, Katarlı yetkililerden kız öğrencileri Doha'ya getirmesini talep etti.

Talebi olumlu karşılayan Katarlı yetkililer, Afganistanlı kız öğrenciler için vize çıkararak tahliyelerini sağladı.

Afganistan'dan ayrılan kız öğrenciler, Katar Kalkınma Fonu ve Katar Vakfı bursuyla Katar'ın üst düzey okullarında eğitime başladı.

- Afganistanlı kız öğrencilerin memnuniyeti

Katar'da kendilerini güvende hissettiklerini belirten kız öğrenciler, eğitim hayatlarına burada devam etmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Afganistanlı kız öğrenciler, Katar'da kendilerine sunulan eğitimle hayallerine ulaşma imkanına kavuştuklarını aktardı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Doha'ya 6 Eylül'de yaptığı resmi ziyarette Afganistanlı kız öğrencilerle de görüşmüş ve onların "dünya çapında ünlü ve ilham kaynağı" olduklarını söylemişti.

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