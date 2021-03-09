Afganistan Tarım, Hayvancılık ve Sulama Bakanı Ahady, TBMM'de

AA

Aydın, iki devlet arasındaki dostluğun yüzyıllara dayandığını, iki devlet bir millet olarak kardeşlik bağlarının devam edeceğine inandığını söyledi.

Bu noktada üzerlerine düşen görevleri yapmaya hazır olduklarını ifade eden Aydın, "Afganistan'la ekonomik temelli işbirliğini geliştirmek istiyoruz. Ticari ilişkilerimiz 20 milyon dolardan 234 milyon dolara çıkmış durumdadır. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi, bunu en kısa zamanda 500 milyon dolara çıkarmamız gerekir. Karşılıklı dostluk ve kardeşlik içinde bu rakama ulaşmak çok da zor olmayacaktır." diye konuştu.

Konuk heyet toplantı öncesinde, 15 Temmuz FETÖ'nün hain darbe girişiminde Meclis'in bombalanarak zarar gören alanlarını ve Genel Kurul salonunu ziyaret etti.